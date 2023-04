Zu spät! Du hattest deine Chance.

Die Zeit für Nettigkeiten ist vorbei!

Nur ärgerlich, dass ich die Trennung ewig vor mir her geschoben habe.

Denn die Gründe lagen schon lang offen auf der Hand:

In deinem Herz ist kein Platz für mich.

Ich wusste, dass dieser Moment einmal kommen würde.



Ich bin es leid und will nicht mehr. Deine Liebe war nicht fair.

Du lebtest in einer Welt, in der kein Platz für andere ist.

Deshalb habe ich den Schlussstrich gezogen und das tut mir gut.



Ohne Vorwarnung – ganz in deinem Sinne!

Kurz und schmerzlos - Keine gebrochenen Herzen.

Du hast meine Träume und Fantasien in Stücke gerissen.

Ein Teil von mir blieb dabei auf der Strecke.

Ich habe geahnt, dass die Zeit für mich kommen würde,

dich in die Wüste zu schicken.



Meine Liebe macht sich auf die Suche nach jemandem, der sie wirklich verdient.