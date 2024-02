per E-Mail teilen

Mach ich was falsch, wenn ich anders denke als die anderen?

Ist es falsch, dass ich einen anderen Weg wählen werde?

Ich werde nicht das tun, was alle tun,

weil JEDER macht das, was alle tun.

Wenn ich nur eines wüsste:

Wie weit kann ich über mich hinauswachsen?

Ich laufe die Straße entlang,

die Straße, die ich mein Zuhause nenne.

Also, mach ich einen Fehler,

wenn ich denke,

dass wir wirklich was hinkriegen?

Ist es falsch, sich nach den Dingen zu sehnen,

die ich nicht sehen kann?

Aber das ist eben das, was ich fühle…

Was ich fühle, wenn ich versuche,

das zu kriegen, was ich nicht sehen kann.



Bin ich deshalb ein Traumtänzer, weil ich eine Vision habe?

Ich glaube, dass ich mal ganz oben sein werde – weltberühmt!

Ich hoffe, dass du nicht zurückblickst –

mach immer das,

wofür DU dich entscheidest!

Lass sie nicht dein Leben kontrollieren,

das ist das, was ich fühle.

Kämpfe für dich und gib nicht auf,

lass nicht zu, dass sie dich mit anderen vergleichen.

Mach dir keine Sorgen, du bist nicht allein –

das ist einfach das, was wir fühlen.

Aber wenn DU mir sagst, dass ich mich irre

wenn DU mir sagst, dass ich falsch liege –

dann will ich nicht recht haben.