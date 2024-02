Ich hab mal einen gekannt - Bojangles, ja, so hat er geheißen - der tanzte.

Tanzte mit seinen ausgelatschten Schuhen,

seinem ausgefransten Hemd,

den ausgebeulten Hosen.

Graues, fast silbernes Haar.

Ganz weich hat der getanzt.

Springen konnte er wie kein anderer, hoch,

und aufgekommen wie ’ne Feder so leicht.

Getroffen hab’ ich ihn in einer Gefängniszelle in New Orleans.

Ich war ziemlich fertig damals.

Kaputt.

Unten.

Er hat mich damals angesehen,

als wäre er die Weisheit des Alters in Person.

Und dann hat er begonnen zu erzählen.

Hat mir sein ganzes Leben erzählt.

Dann hat er gelacht,

ist auf die Beine gesprungen.

Bojangles, hat er gesagt, heißt er.

Und dann hat er getanzt.

Zwei, drei schnelle Schritte durch die Zelle.

Auf einmal hat er sich in Position gestellt,

und dann ist er aus dem Stand hochgesprungen

und hat in der Luft die Hacken zusammengeschlagen.

Kam wieder auf, hat gelacht, und hat seine Kleidung wieder zurechtgerückt.

Das war Mr Bojangles.

Mein Gott, der konnte tanzen !



Er hat mir von der Zeit erzählt,

als er durch die ganzen Südstaaten tingelte.

Und dann sprach er von dem fünfzehn Jahren,

als er mit seinem Hund überall rumzog.

Und dann war sein Hund gestorben.

Und jetzt, nach zwanzig Jahren,

musste er immer noch weinen deswegen.



Er hatte nie ’ne Chance ausgelassen, in einer Tanzkneipe aufzutreten.

Da gabs immer was zu essen und vor allem zu trinken.

Aber die meiste Zeit hatte er wohl doch im Knast verbracht.

’Alkohol, mein Junge’, hat er gesagt.

Dann hat er den Kopf geschüttelt.

Und in dem Moment

- ich könnte schwören -

war da diese Stimme und die sagte:

Hey, Mr Bojangles, komm, tanz für uns.

Bitte !

Einmal noch.

Los.