Ganz ehrlich - was wird wohl aus mir?

Kann die Realität nicht leiden,

sie ist mir viel zu nüchtern.

Aber - das Leben ist eigentlich schön

Wir sind, was wir nicht sehen,

haben in den Tag hineingelebt

und alles verpasst.





Flammen werden zu Staub

Liebhaber werden zu Freunden

Warum haben alle guten Dinge ein Ende?



Auf meiner Reise halt ich nur an Ausfahrten an.

Frag mich, ob ich bleiben werde,

bin jung und rastlos.

Diese Art zu Leben stresst mich weniger.

Ich möchte mich losreißen, wenn der Traum zu Ende geht.

Der Schmerz setzt ein und ich weine nicht.

Ich fühle nur die Schwere und frage mich, warum...



Die Hunde heulten mal wieder eine neue Melodie,

als sie bei Neumond bellten,

in der Hoffnung, er würde bald aufgehen,

damit sie sterben könnten.

Und die Sonne überlegte, ob sie für einen Tag wegbleiben sollte,

bis das Gefühl weg war.

Und der Himmel senkte sich auf die Wolken,

und der Regen vergaß,

wie man Abkühlung bringt.





