Sag mir, von wo er kommt,

damit ich weiß, wohin ich gehe.

Mama sagt, wenn wir wirklich gründlich suchen,

werden wir FINDEN, was wir suchen.

Sie sagt, er ist nie weit weg.

Er geht jeden Tag arbeiten.

Mama sagt, arbeiten ist gut.

Besser als schlecht begleitet zu sein.

Stimmt doch, oder?

Wo ist dein Papa?

Sag mir, wo ist dein Papa?

Ohne, dass ich jemals mit ihm geredet habe,

weiß er, was er falsch gemacht hat.

Verdammt Papa - sag mir, wo du dich versteckst!

Ich hab wohl schon tausend Mal,

auf Zehn gezählt.

Hé!

Wo bist du? Papa, wo bist du?

Ob wir es glauben oder nicht,

es wird einen Tag geben - wir glauben es kaum noch,

Ein Tag oder ein anderer,

an dem wir zusammen sein werden, Papa

Und ein Tag oder ein anderer,

an dem wir wieder auseinander gehen werden.

Werden wir gehasst werden?

Werden wir geliebt werden?

Vorfahren oder Genies,

Sagt uns,

wer schenkt einem Verantwortungslosen ein Leben?

Ah sagt uns, wer das macht?

Jeder weiß wie Babys gemacht werden,

aber niemand weiß,

wie Väter gemacht werden - Mister, ich weiß alles!

Es liegt uns im Blut - das ist es!

Soll ich es jetzt aus meinem Daumen lutschen oder was?

Sag mir, wo ich die Antwort finde.

Ich hab mindestens schon tausend Mal

meine Finger trocken gelutscht.

Hé!

Ohne, dass ich jemals mit ihm geredet habe,

weiß er, was er falsch gemacht hat.

Verdammt Papa - Sag mir, wo du dich versteckst!

Papa, wo bist du? Wo bist du Papa?

Dites-moi d'où il vient

Enfin je saurai où je vais

Maman dit que lorsqu'on cherche bien

On finit toujours par trouver

Elle dit qu'il n'est jamais très loin

Qu'il part très souvent travailler

Maman dit "Travailler c'est bien"

Bien mieux qu'être mal accompagné

Pas vrai?

Où est ton papa?

Dis-moi, où est ton papa?

Sans même devoir lui parler

Il sait ce qu'il ne va pas

Ah sacré papa

Dis-moi où es-tu caché?

Ça doit faire au moins mille fois

Que j'ai compté mes doigts

Hé

Où t'es? Papa où t'es?

Où t'es? Papa où t'es?

Où t'es? Papa où t'es?

Où t'es? Où t'es? Où Papa où t'es?

Où t'es? Papa où t'es?

Où t'es? Papa où t'es?

Où t'es? Papa où t'es?

Où t'es? Où t'es? Où Papa où t'es?

Où t'es?

Quoi, qu'on y croit ou pas

Il y aura bien un jour où on n'y croira plus

Un jour où l'autre on sera tous papa

Et d'un jour à l'autre, on aura disparu

Serons-nous détestables?

Serons-nous admirables?

Des géniteurs ou des génies

Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables?

Ah, dites-nous qui, tiens

Tout le monde sait comment on fait des bébés

Mais personne ne sait comment on fait des papas

Monsieur je sais tout en aurait hérité, c'est ça?

Il faut le sucer de son pouce où quoi?

Dites-nous où c'est caché?

Ça doit faire au moins mille fois

Qu'on a bouffé nos doigts

Hé

Où t'es? Papa où t'es?

Où t'es? Papa où t'es?

Où t'es? Papa où t'es?

Où t'es? Où t'es?

Où Papa où t'es?

Où t'es? Papa où t'es?

Où t'es? Papa où t'es?

Où t'es? Papa où t'es?

Où t'es? Où t'es? Où Papa où t'es?

Où t'es?

Où est ton papa?

Dis-moi, où est ton papa?

Sans même devoir lui parler

Il sait ce qu'il ne va pas

Ah sacré papa

Dis-moi où es-tu caché?

Ça doit faire au moins mille fois

Que j'ai compté mes doigts

Où est ton papa?

Dis-moi, où est ton papa?

Sans même devoir lui parler

Il sait ce qu'il ne va pas

Ah sacré papa

Dis-moi où es-tu caché?

Ça doit faire au moins mille fois

Que j'ai compté mes doigts

Hé

Où t'es? Papa où t'es?

Où t'es? Papa où t'es?

Où t'es? Papa où t'es?

Où t'es? Où t'es? Où Papa où t'es?

Où t'es? Papa où t'es?

Où t'es? Papa où t'es?

Où t'es? Papa où t'es?

Où t'es? Où t'es?

Où Papa où t'es? Où t'es?