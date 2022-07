Ein Song über die Angst vorm Älterwerden und vorm Tod. Und gleichzeitig über die Angst vor einer nuklearen Katastrophe. Er entstand in der Zeit des Kalten Krieges.

Wie wäre es mit einem feschen Tänzchen?

Darf ich bitten?

Das Himmelreich kann ruhig noch ein bisschen warten.

Wir schauen viel zu viel nach oben

und hoffen das Beste,

aber rechnen mit dem Schlimmsten.

Wirft jetzt einer die Bombe ab oder nicht?

Lasst uns jung sterben oder gebt uns ewiges Leben.

Wir haben das nicht in der Hand,

aber sag niemals nie.

Als Kinder sitzen wir in der Sandkiste,

und ahnen nicht,

dass das Leben womöglich eine kurze Reise ist.

Die Lieder, die erklingen, sprechen von Traurigkeit.

Schwer vorzustellen, wie das sein wird,

wenn dieses Wettrennen einen Sieger hat.

Dass wir dann unsere goldglänzenden Gesichter in die Sonne halten

und unsere Anführer loben,

die gleichen Lieder mit ihnen singen.

Es sind die Lieder eines Verrückten.

Ach wär das schön, wir würden immer jung bleiben.

Aber wollen wir das wirklich: Leben für immer?

Manche Menschen sind wie Feuer, manche wie Wasser,

die einen sind die Melodie, die anderen der Rhythmus.

Egal. Früher oder später sind sie alle weg,

weil sie ja doch nicht für immer jung bleiben.

Es ist schwer, zu altern ohne einen Sinn.

Ich habe keine Lust zu verkümmern wie ein alter Gaul.

Aber Jugend ist wie ein Diamant in der Sonne

und Diamanten sind für die Ewigkeit.

Ohne ewige Jugend

werden wir viele Abenteuer nicht mehr erleben,

werden so viele Songs in Vergessenheit geraten,

so viele Träume nicht plötzlich wieder da sein.

Guckt nicht so viel in den Himmel.

Macht lieber eure Träume wahr!

Let′s dance in style, let's dance for awhile

Heaven can wait, we′re only watching the skies

Hoping for the best but expecting the worst

Are you going to drop the bomb or not?

Let us die young or let us live forever

We don't have the power, but we never say never

Sitting in a sandpit, life is a short trip

The music's for the sad men

Can you imagine when this race is won?

Turn our golden faces into the sun

Praising our leaders, we′re getting in tune

The music′s played by the, the madmen

Forever young, I want to be forever young

Do you really want to live forever, forever and ever?

Forever young, I want to be forever young

Do you really want to live forever? Forever young

Some are like water, some are like the heat

Some are a melody and some are the beat

Sooner or later they all will be gone

Why don't they stay young?

It′s so hard to get old without a cause

I don't want to perish like a fleeing horse

Youth′s like diamonds in the sun

And diamonds are forever

So many adventures couldn't happen today

So many songs we forgot to play

So many dreams swinging out of the blue

We let them come true

Forever young, I want to be forever young

Do you really want to live forever, forever and ever?

Forever young, I want to be forever young

Do you really want to live forever, forever and ever?

Forever young, I want to be forever young

Do you really want to live forever?