Könntest du mir nicht mal diesen Platz zeigen,

den, wo die Oper ist.

Ich würde gern mal eins von den Liedern hören,

die sie da so bringen.

Und dann könnten wir uns an den Brunnen setzen

und Münzen ins Wasser schmeißen.

Und dann will ich den Park sehen,

den mit den Wasserspielen.

Ich möchte die Goldfische dort füttern.

Später treffen wir Paul in einer Bar.

Und dann gehen wir auf eine Party.



Zeig mir bitte die Straße mit den roten Lichtern.

Ich will die alten Damen in den Schaufenstern angucken.

Vielleicht ist da was los,

ein Unfall,

oder eine Revolution.



Und dann zeig mir deine Wohnung,

die mit der alten Kinoleinwand.

Ich will dir ein paar Geschichten erzählen.

Und morgen zähle ich dann deine Haare auf dem Kopfkissen.