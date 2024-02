per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Du weißt schon, wie du mich so richtig runterziehen kannst.

Mein Herz hatte nen richtigen Absturz

als wir miteinander geredet haben.

Und ich - ich kann gar nicht mehr reparieren,

was du da kaputt gemacht hast.

Du hast ja auch immer irgendeinen Grund.

Immer und immer wieder dieses verdammte Gefühl,

warum werd ich immer wieder schwach?

Und ich war immer schon eine, die man leicht zum Weinen bringen kann.

Die Sonne wird ganz kalt, es fängt schon an zu schneien,

Es sieht ganz so aus, als käme der Winter für uns früh.

In diesem frühen Winter, brauch ich dich,

um wieder gut drauf zu kommen.

Es ist traurig, dass die Weltkarte auf dir drauf ist,

dass sich der Mond um dich dreht

und du keine Jahreszeiten kennst.

Warum? Warum benimmst du dich so bescheuert?

Warum nur? Du weißt doch, dass ich immer recht hab.

Es sieht ganz so aus, als käme der Winter früh für uns.

Und das tut so weh und

ich kann mich kaum noch an den Sonnenschein erinnern.

Der Winter kommt früh für uns und

die Blätter werden langsam schon bunt für uns.

Und es wird einfach zu viel für uns,

immer und immer wieder von vorn anzufangen,

es wird einfach zu viel.

Der Winter kommt früh für uns.