Es wird Winter, und der erste Schnee fällt.

Ganz weich und ganz leicht.

Ich denke an dich, ja.

Manchmal die ganze Nacht über.

Und langsam weiß ich, was richtig ist. Oder was wahr ist.



Da droben scheinen grob geschätzt ungefähr tausend Sterne,

und manchmal fällt einer runter und leuchtet in allen möglichen Farben.

Wie ein Regenbogen in der Nacht.

Wie eine Sommerwiese, die funkelt.



Wir sehen uns ja wieder.

Ich freu mich jetzt schon auf den Abend.

Und vielleicht ist es ja dann genau der Abend, der uns findet,

weil er an uns glaubt.



Die Zeit wird uns nicht zerbrechen. Ändern auch nicht.

Und wenn mal der Wind weht, dann kann der uns auch nichts anhaben.



Du strahlst so hell.

Wie die Sterne da.

Nachtdiamanten.

Funkeln so schön.



Liebes, du fehlst mir.

Ich warte auf dein Licht.

Und auf den Morgen.



Ich glaub an dich.

Und an diese Liebe.

Diese schöne Liebe.