Nach rund dreieinhalb Jahren als Bundeskanzler wurde Olaf Scholz (SPD) am Abend mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet. Der 66-Jährige durfte sich dafür eine kleine Playlist mit seinen Lieblingssongs wünschen.

Es gehört beim Großen Zapfenstreich zur Tradition, dass das Musikkorps der Bundeswehr drei Lieder spielt, die sich der scheidende Amtsträger selbst aussucht. Die Wahl von Olaf Scholz? Auf seiner Zapfenstreich-Playlist stand der Beatles-Klassiker „ In My Life “, ein Auszug aus dem Zweiten Brandenburgischen Konzert von Johann Sebastian Bach sowie das Lied „ Respect “ von Otis Redding, das in der Version von Aretha Franklin 1967 berühmt wurde.

Kleiner Funfact: Bei Amtsvorgängerin Angela Merkel (CDU) wurde unter anderem „ Für mich soll's rote Rosen regnen “ von Hildegard Knef gespielt.

Beim Großen Zapfenstreich waren unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) dabei.

Abschied von Olaf Scholz: Was sagt SWR3Land?

Nach rund dreieinhalb Jahren endet also die Amtszeit von Olaf Scholz. Wir haben uns in SWR3Land umgehört und gefragt, was euch von ihm hängen bleibt?

Hängen bleibt, dass er trotz allem diese Themen des Respekts an die Menschen gebracht hat. Er hat den Mindestlohn auf 12 Euro hochgestellt und das ist schon eine Errungenschaft.

Er hätte vielleicht früher schon mal ein bisschen energischer werden sollen gegenüber der FDP.

Er kam mir unscheinbar vor – nur nicht am Schluss. Aber sonst war er über drei Jahr weg.

Ich hab ihn gemocht und fand ihn sympathisch, hätte ihn mir aber auch mehr präsent gewünscht.

Großer Zapfenstreich: Was steckt hinter der Veranstaltung?

Bei der rund einstündigen Zeremonie handelt es sich um die höchste Ehrung der Bundeswehr. Es gibt personen- und anlassbezogene Große Zapfenstreiche. Beim personenbezogenen Zapfenstreich werden verdiente Amtsträger zu ihrem Dienstende geehrt. Dazu zählen unter anderem Bundespräsidenten, Bundesverteidigungsminister und Bundeskanzler. Eine Besonderheit dabei sind die drei Musikstücke, die sich die Geehrten aussuchen können. Die Ursprünge der Zeremonie liegen in der Zeit des 16. Jahrhunderts.

Nach Zapfenstreich für Scholz: Wie geht es weiter?

Am Dienstag soll CDU-Chef Friedrich Merz zum Kanzler gewählt werden. Dafür braucht er die Stimmen der Mehrheit aller Abgeordneten – also mindestens 316. Die Kanzlerwahl findet geheim statt.

Sollte Merz die nötige Mehrheit erhalten, fährt er ins Schloss Bellevue und bekommt dort von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ernennungsurkunde. Anschließend wird der neue Kanzler im Bundestag vereidigt.

Danach werden die neuen Ministerinnen und Minister ernannt und vereidigt. Sie müssen nicht vom Bundestag gewählt werden. Damit ist die neue Bundesregierung offiziell im Amt.

Es finden auch die ersten Amtsübergaben im Kanzleramt und in den Ministerien statt. Scholz empfängt seinen Nachfolger Merz, um ihm das Bundeskanzleramt zu übergeben.

