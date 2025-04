Krimi-Sonntag ohne Tatort, aber mit Polizeiruf: Ein Verkehrsunfall und ein Opfer ohne Identität. Hier die Kritik zum Fall mit Kommissarin Brasch.

In dem Polizeiruf wird Kommissarin Doreen Brasch zu einem Unfall auf einer Landstraße bei Magdeburg gerufen. Eine Frau wurde angefahren und lebensgefährlich verletzt. Als Brasch zur vermeintlichen Leiche geführt wird, ist die erste Sache, die ihr auffällt: Die Frau lebt noch. Obwohl der Fall mehr Drama als Krimi ist, findet SWR3 Redakteurin Linda Molitor den Fernsehfilm richtig gut, erklärt sie in ihrer Polizeiruf-Kritik.

Statt Tatort am 4.5.: Polizeiruf 110 aus Magdeburg

Im Polizeiruf „Widerfahrnis“ geht es fast die ganze Zeit um die Frage, wer die Verletzte ist. Die Frau liegt im Koma, hat keine Papiere dabei, die Spurenlage ist katastrophal. Aber Kommissarin Brasch bleibt dran und arbeitet sich mühsam vorwärts.

Polizeiruf mit Brasch: Mehr Infos zur Kommissarin Polizeiruf aus dem Tatort Mageburg Doreen Brasch, gespielt von Claudia Michelsen, ist um die 40 und in einem Kinderheim in Ostberlin aufgewachsen. Ihre herausragende emotionale Intelligenz und ihre Menschenkenntnis machen Brasch zu einer ausgezeichneten Ermittlerin. Sie möchte von ihren Kollegen nur mit ihrem Nachnamen angesprochen werden. Auch wenn Sie häufig ihrer Intuition folgt, mit welcher sie oft richtig liegt, neigt sie auch mal dazu, sich zu verrennen. Ist Gefahr in Verzug, überschreiten ihre Verhörmethoden auch mal die Grenzen des Erlaubten. Eine hervorragende Schützin, welche stundenlange Lagebesprechungen und Recherchen am Computer hasst. Claudia Michelsen spielt Doreen Brasch Kommissarin Brasch MDR/filmpool fiction/Stefan Erhardt Claudia Michelsen wurde 1969 in Dresden geboren. Als Tochter einer Zahnärztin und eines Komponisten, den sie erst mit 15 Jahren kennengelernt hat, erhielt sie ihre Ausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Noch während Ihrer Studienzeit gab Claudia Michelsen ihr Filmdebüt. Ihr erstes Engagement bekam sie an der Berliner Volksbühne. Es folgten zahlreiche Kino- und Fernsehfilme. Michelsen kam 2013 zum Polizeiruf 110.

Mit jeder neuen Erkenntnis gibt es Rückblicke in das Leben der Unbekannten, die teilweise herzerwärmend, teilweise herzzerreißend sind. Wo ist die Familie von dem Foto, was die Frau bei sich hat? Warum hat sie einen stadtbekannten Architekten gestalkt? Und warum war die sonst so Unscheinbare so stark geschminkt und zurechtgemacht vor dem Unfall?

Magdeburger Polizeiruf „Widerfahrnis“: Was der Titel bedeutet

Der Titel dieses Polizeirufs, „Widerfahrnis“, verwirrt erstmal – ist aber sehr passend. Der Begriff kommt aus der Psychologie und beschreibt das Unbeeinflussbare, das ein Mensch erlebt. Bei den Ermittlungen stellt sich immer wieder die Frage nach der Widerfahrnis der Verletzten. Was musste sie erleben, durchleben, und warum wurde sie an diesem Abend auf dieser Straße angefahren? Obwohl die Ermittlungen so zäh sind und die Chefetage den Fall beenden will, bleibt Brasch dran.

Kritik zum Polizeiruf 110: starker Fall und mehr Drama als Krimi

Dass dieser Polizeiruf kein richtiger Krimi ist, bekommt man beim Schauen gar nicht richtig mit. Der Fall lebt nicht wirklich von den Ermittlungen, sondern von den Charakteren.

Stephan Kampwirth spielt einen großartigen getriebenen Star-Architekten, Rona Özkan eine so realistische alleinerziehende junge Mutter, dass man sie einfach nur in den Arm nehmen will. Vor allem Mareike Sedl, die die unbekannte Frau spielt, bringt eine großartige schauspielerische Leistung, und das, obwohl sie gefühlt erst nach einer Stunde das erste Mal wirklich spricht.

Auch wenn dieser Polizeiruf mehr Drama als Krimi ist – der Fall ist so fesselnd. Von mir gibt es 4 von 5 Elchen.

Die Details Widerfahrnis Bewertung: 4 von 5 Altersfreigabe: 12 Produktionsland: Deutschland Produktionsjahr: 2023 Laufzeit: 90 Minuten Genre: Krimi Sendezeit: 20:15 Uhr

Hier gibts die Kritik zum letzten Polizeiruf 110: