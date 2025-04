Spuren aus der Vergangenheit. Journalist Kilian Pfeffer versucht den Mord an seinem Onkel aufzuklären – und taucht dabei tief ein in die internationale Terror-Szene der 1970er-Jahre.

Journalist Kilian Pfeffer will Tat aus 1979 aufklären

Was ist die eine ungeklärte Geschichte aus der Vergangenheit eurer Familie, über die im familiären Kreis immer noch wild spekuliert wird? Ein besonderes Schmuckstück einer längst verstorbenen Urgroßmutter, das unter mysteriösen Umständen verschwunden ist? Ein Onkel, der unverhofft zu Geld kam und niemand so richtig weiß, warum? Ein Streit, der Jahrzehnte zurückliegt und über dessen Ursprung immer noch nicht gesprochen wird?

Vielleicht habt ihr jetzt direkt eine Geschichte im Kopf. In vielen Familien gibt es solche ungeklärten Ereignisse, kleine wie große, die sich durch die Biografien mehrerer Generationen ziehen – auch in der Familie des Journalisten Kilian Pfeffer. Und diese Geschichte liest sich wie ein Thriller: Sein Onkel, der Journalist Robert Pfeffer, wurde am 24. Mai 1979 im libanesischen Beirut von einem Killerkommando erschossen. Er starb im Alter von 38 Jahren.

Wer war Robert Pfeffer? Robert Pfeffer war ein deutscher Journalist und Nahost-Experte. Er schrieb unter anderem für den Stern und das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. 1979 wurde er in Beirut (Libanon) erschossen. Die Hintergründe zu dem Mord sind bis heute ungeklärt.

Der Mord ist ein so genannter „Cold Case“ , die Ermittlungen eingestellt, der Fall ungelöst – zumindest bis jetzt. Denn Kilian versucht mehr als 45 Jahre nach der Tat, Licht in die Geschehnisse rund um den Tod seines Onkels zu bringen. Jahrelang recherchiert er, und immer wieder bringt die Suche überraschende Wendungen. Darum geht es im Storytelling-Podcast „Zwei Schüsse ins Herz. Warum musste mein Onkel sterben”.

Mord an Robert Pfeffer: Wusste er zu viel?

2021 beginnt Kilian Pfeffer, sich intensiver mit dem Mord an seinem Onkel zu befassen. Womit hat sich Robert Pfeffer in seiner Arbeit eigentlich beschäftigt? Wozu hat er recherchiert? Und vor allem: Wer könnte noch etwas wissen? Kilian spricht mit Familienangehörigen, ehemaligen Stern-Kollegen, Vertrauten von Robert sowie Terrorexperten. Er findet neue Spuren. Und einen Augenzeugen für den Mord.

Robert hat als Reporter jahrelang für das Magazin Stern im Auslandsressort gearbeitet und auch aus dem libanesischen Bürgerkrieg 1975/1976 berichtet. Erst kurz vor seinem Tod trennen sich der Stern und er. Zuletzt arbeitete Robert an einem Buch über die Palästinenser. Was das genau für ein Buch ist, ist lange unklar.

Es gibt immer wieder die Vermutung, dass sich Robert Pfeffer durch die Arbeit an dem Buch bei palästinensischen Terrororganisationen Feinde gemacht hat. Seine Kollegen und auch die Behörden stehen damals vor einem Rätsel:

Ich wusste nur, er hatte irgendein ganz besonders geheimnisvolles [Projekt], er hatte ja viele geheimnisvolle Projekte.

Er muss zwischen die Fronten geraten sein. [...] Dass er irgendwas aufgetan hat, womit andere nicht einverstanden waren.

In seinen Recherchen erfährt Kilian Pfeffer, dass sein Onkel ein Enthüllungsbuch über den internationalen Terrorismus schreiben wollte – ursprünglich für den Stern. Doch der Stern-Chefredaktion war das Projekt zu gefährlich.

Suche nach Robert Pfeffers Mörder führt Neffen Kilian Pfeffer nach Nahost

Wer hätte Interesse an der Ermordung Roberts haben können? Immer wieder fällt der Name Carlos „der Schakal“ , Topterrorist der 70er- und 80er-Jahre. Robert wollte ihn interviewen. Hatte Carlos etwas mit dem Tod zu tun? Oder ist Robert anderen einflussreichen Personen aus dem palästinensischen Terrormilieu zu nahe gekommen?

Und noch eine Sache lässt Kilian nicht los: Am Tag des Mordes an seinem Onkel wird in dessen Wohnung in Beirut eingebrochen. Waren das die Mörder? Und wenn ja: Was haben sie in Robert Pfeffers Wohnung gesucht?

Kilian Pfeffer und sein Team gehen auf Spurensuche. Der SWR Reporter reist auch nach Jordanien, um dort mit Bassam Abu Sharif zu sprechen. Er war damals Chefpropagandist der Volksfront zur Befreiung Palästinas. Später sprach er sich gegen den Terror aus und wurde Berater von PLO-Führer Jassir Arafat.

„Wenn einer weiß, wer deinen Onkel ermordet hat“ , sagen viele Experten zu Kilian, „dann ist es Bassam Abu Sharif.“ Und tatsächlich: Am Telefon kündigt Abu Sharif an, er hätte eine Idee, wer der Mörder seines Onkels sein könnte. Die Erwartungen an das Treffen mit ihm sind also hoch.

Kilian Pfeffer trifft Bassam Abu Sharif in seinem Haus in Jordanien SWR Kilian Pfeffer

Arbeitete Robert Pfeffer für Geheimdienste?

Kilian erfährt von dem Gerücht, dass sein Onkel angeblich für Geheimdienste gearbeitet haben soll – zum Beispiel für den BND, den deutschen Auslandsnachrichtendienst. Aber kann das wirklich sein?

Journalisten sind auch für Geheimdienste hoch spannende Quellen, weil sie mit Persönlichkeiten reden, die von Interesse sind, weil sie Einblicke bekommen, die für einen Geheimdienst mitunter schwer zu bekommen sind. Und das kann eben dazu führen, dass auch Geheimdienste versuchen, Journalisten abzuschöpfen, wie es im Fachjargon heißt, oder möglicherweise zu rekrutieren.

Podcast will Mordfall Robert Pfeffer aufklären

Hat Topterrorist Carlos etwas mit dem Mord zu tun? Hat Bassam Abu Sharif den entscheidenden Hinweis für Kilian? Und welche Rolle spielt das geheimnisvolle Buchprojekt Robert Pfeffers bei dessen Ermordung?

Hat Topterrorist Carlos etwas mit dem Mord zu tun? Hat Bassam Abu Sharif den entscheidenden Hinweis für Kilian? Und welche Rolle spielt das geheimnisvolle Buchprojekt Robert Pfeffers bei dessen Ermordung?

Diesen Fragen geht Kilian Pfeffer im 7-teiligen Podcast „Zwei Schüsse ins Herz" nach. Zusammen mit Wegbegleitern seines Onkels und Experten untersucht Kilian alle Spuren.

Kanntet Ihr Robert Pfeffer? Habt Ihr Anmerkungen, Lob oder Kritik? Wir freuen uns über eine Mail an robertpfefferpodcast@swr3.de.