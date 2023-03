per E-Mail teilen

Eine Welt, die eigentlich verborgen sein soll.

Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste

Google Podcasts

Spotify

“Dark Matters” beleuchtet die Arbeit deutscher Geheimdienste anhand von wahren Geschichten. Gut recherchiert und spannend erzählt, geht es in jeder Folge um einen bekannten oder unbekannten Fall.

Begleitend gibt es Interview-Folgen über die Hintergründe mit den ARD-Geheimdienstexperten.

“Dark Matters” holt das Verborgene ans Licht und gibt Einblicke in die Geheimnisse der Geheimdienste.

Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. In der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt.

“Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste” ist ein Podcast von SWR3 und rbb24 Inforadio, produziert von BosePark Productions.