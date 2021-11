Am SWR3 80er-Tag haben wir das Kultjahrzent im Radio gefeiert. Die Geschichten zu den größten Hits aus den 80ern gibt's hier zum Anhören.

Die SWR3-Musikredakteure Matthias Kugler und Jörg Lange erzählen im Podcast Die größten Hits und ihre Geschichte, welche Storys und Facts hinter euren Lieblingssongs stecken. Auch zu vielen Liedern aus den 80ern gibt es bereits Podcast-Folgen.

Africa – Toto

Toto-Gitarrist Steve Lukather glaubte nicht an das Hit-Potential von Africa, einem nostalgischen Song über Liebe, Sehnsucht und den so faszinierenden Kontinent. Keyboarder David Paich aber, der das Lied geschrieben hatte, war aber überzeugt von seinem Werk – und sollte recht behalten!

Die größten Hits und ihre Geschichte 3.2.2020 Africa – Toto Dauer 5:22 min

These Dreams – Heart

Mitte der 80er Jahre musste sich die US-Rock-Band Heart um die beiden Schwestern Ann und Nancy Wilson neu erfinden. Mit dem gleichnamigen Album Heart und einem Soundwechsel hin zum Mainstream-Rock wurden sie zu Stars bei MTV und Dauergästen in den Charts. Mit der Single These Dreams gelang ihnen sogar ihr allererster Nummer-1-Hit.

Die größten Hits und ihre Geschichte 16.11.2021 These Dreams – Heart Dauer 10:49 min

Summer Of '69 – Bryan Adamns

Der Sommer des Jahres 1969 war für Bryan Adams ein prägendes Ereignis: Woodstock, die Beatles, die Liebe. Mit seiner unverwüstlichen Rock-Hymne setzte Bryan Adams diesem Summer Of '69 sein Denkmal.

Die größten Hits und ihre Geschichte 16.11.2021 Summer of '69 – Bryan Adams Dauer 3:45 min

Fade To Grey – Visage

Aus einem Liebhaber-Projekt wurde einer der größten Hits der 80er-Jahre und der Startschuss für die europäische Dance-Szene: Fade To Grey von Visage.

Die größten Hits und ihre Geschichte 11.11.2020 Fade to grey – Visage Dauer 6:37 min

Pour Some Sugar On Me – Def Leppard

Pour Some Sugar On Me wurde 1988 zum größten Hit für die US-Rock-Band und sorgte ganz nebenbei auch noch dafür, dass sich das dazugehörige Album Hysteria bis heute über 25 Millionen Mal verkauft hat. Doch es dauerte bis Def Leppard endlich Superstars waren. Fast drei Jahre hatten sie für die Produktion von Hysteria gebraucht.

Die größten Hits und ihre Geschichte 3.11.2021 Pour Some Sugar On Me – Def Leppard Dauer 4:56 min

You Keep Me Hangin' On – Kim Wilde

Mit ihrer ungewöhnlichen Cover-Version des Motown-Klassikers You Keep Me Hangin' On steht die Engländerin Kim Wilde im Mai 1987 sogar auf Platz 1 der US-Charts. Musik ist bei den Wildes seit jeher eine Familienangelegenheit gewesen.

Die größten Hits und ihre Geschichte 18.10.2021 You Keep Me Hangin' On – Kim Wilde Dauer 4:16 min

Da Da Da – Trio

Die Band Trio stammt aus der kleinen norddeutschen Gemeinde Großenkneten. Mit Hilfe eines billigen Casio-Keyboards schrieben die drei Musiker 1982 einen Welthit. Die Zutaten: ein programmierter Beat, eine simple Melodie, eine Rock-Gitarre und Da Da Da, ein Refrain, den jeder mitsingen kann.

Die größten Hits und ihre Geschichte 26.11.2020 Da Da Da – Trio Dauer 5:25 min

The Final Countdown – Europe

Zu viele Keyboards, zu wenig Gitarren, ein seltsamer Text und auch noch viel zu lang – in der schwedischen Band Europe gab Ende 1985 niemand was auf The Final Countdown. Nur ihre Plattenfirma hatte den richtigen Riecher. Das Resultat: Ein Rock-Klassiker und ein weltweiter Nummer-1-Hit!

Die größten Hits und ihre Geschichte 8.9.2021 The Final Countdown – Europe Dauer 6:01 min

Big In Japan – Alphaville

Big In Japan ist eine Art Wunschtraum: Wenn du es hier nicht schaffst, dann vielleicht in Japan! Der Song wurde Alphavilles größter Hit.

Die größten Hits und ihre Geschichte 29.12.2020 Big in Japan – Alphaville Dauer 4:48 min

Money For Nothing – Dire Straits

MTV, ein legendäres Gitarren-Riff, ein cooler Text und ein fantastischer Sound: Fertig war einer der größten Hits der 80er-Jahre.

Die größten Hits und ihre Geschichte 28.9.2020 Money For Nothing – Dire Straits Dauer 5:25 min

Every Breath You Take – The Police

Der größte Hit von Police entstand in einer Zeit, in der die Band um Frontmann Sting sich schon kurz vor der Auflösung befand. Ein Klassiker wurde es trotzdem.

Die größten Hits und ihre Geschichte 21.4.2021 Every Breath You Take – The Police Dauer 5:53 min

Sweet Dreams – Eurythmics

Annie Lennox und Dave Stewart waren zwar kein Liebespaar mehr, dafür starteten sie jetzt als Eurythmics durch. Ihr größter Hit: Sweet Dreams.

Die größten Hits und ihre Geschichte 22.11.2021 Sweet Dreams – Eurythmics Dauer 6:28 min

Freiheit – Westernhagen

Nein, Freiheit, diese wunderschöne Ballade von Westernhagen hatte eigentlich rein gar nichts mit der deutschen Wiedervereinigung zu tun. Ihm ging es eher darum, einen Song über künstlerische Freiheit zu schreiben. Erst in den Live-Konzerten wurde das Lied dann zu einer gesamtdeutschen Hymne.

Die größten Hits und ihre Geschichte 30.9.2020 Freiheit – Westernhagen Dauer 4:43 min

Eye Of The Tiger – Survivor

Hollywood-Star Sylvester Stallone suchte einen passenden Song für den dritten Teil seines Boxer-Epos Rocky, außerdem war er Fan der US-Rock-Band Survivor. Ein Anruf bei Songwriter, Gitarrist und Keyboarder Jim Peterik und die Sache war im Kasten.

Die größten Hits und ihre Geschichte 12.4.2020 Eye Of The Tiger – Survivor Dauer 6:49 min

