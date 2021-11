SWR3 Sandra Tiersch

Das mache ich bei SWR3: Musik-Programm für verschiedene Sendungen planen, Musik-Artikel für SWR3.de schreiben, Musik-Beiträge fürs Radio sprechen. Den ganzen Tag irgendwas mit Musik.

So würde man mich zitieren:

Das Ding ist …

Diesen Song höre ich immer:

The Killers – Mr. Brightside! Laut!

Das mag ich an SWR3Land am meisten:

Den alten Schlachthof und Das Fest in Karlsruhe, den Turmberg in Durlach bei Sonnenuntergang, die Nähe zu Frankreich, Maultaschen

Darüber lache ich:



Podcasts: Fest & Flauschig, Gemischtes Hack, Podcast Ufo

Komiker: Jimmy Carr und Teddy Teclebrhan

Artikel des Postillion – und die Kommentare darunter

Songtexte von Future Franz

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr:

Jerks und Sherlock

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt:

Zwei Platten, die ich vor meinen Freunden geheim halte. Nicht, weil es peinliche Musik wäre – ganz im Gegenteil! Sondern weil ich sie mit niemandem teilen möchte. (Klingt merkwürdig, ist aber so.)

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich:

Den Obamas, El Hotzo, Larissa Rieß, Robert Kratky, Marcus Mumford, Fynn Kliemann, Micky Beisenherz

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Was ist die wichtigste Komponente eines guten Frühstücks? Orangensaft!

Was sollte dringend abgeschafft werden? Motorsport.

Wie lautet eine wichtige Regel fürs Leben? Wer schmust, ist fix zam!

