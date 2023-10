Wir haben für euch die Star-DJs Vize & Alle Farben klargemacht: Sie legen für euch bei der SWR3-Halloweenparty am 31.10. auf. Sichert euch jetzt eure Tickets!

Feiert mit uns Deutschlands größte Halloweenparty – das wird richtig krass! Star-DJ Alle Farben kennt ihr, er hat in dieser Festival-Saison bereits beim SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air in Mainz für eine mega Stimmung gesorgt ...

Star-DJ Alle Farben bei der SWR3-Halloweenparty

Er ist einer der erfolgreichsten internationalen deutschen Künstler unserer Zeit. Alle Farben spielt im Jahr um die 150 (!) Shows. Seine Hits wie She Moves (Far Away), Little Hollywood oder Alright wurden schon über zwei Milliarden Mal gestreamt.

Auch beim Sea You Festival in Freiburg war Alle Farben mit dabei und hat ultimativ den See zum Überkochen gebracht:

Vize: Ihre Songs habe über 2,5 Milliarden Streams

Und das war's noch nicht: Mit dabei ist auch das Berliner DJ- und Produzenten-Duo Vize, das in diesem Jahr übrigens auch beim Kult-Festival Tomorrowland am Start war. Vize haben Hits mit Stars wie Tom Gregory (Never Let Me Down), Rea Garvey (The One) oder Felix Jaehn (Close Your Eyes) produziert und touren in ganz Europa, Großbritannien und Asien.

Ihr wollt auch so hart abfeiern? Dafür müssen wir die Zeit gar nicht zurückdrehen, denn das nächste Mega-Event steht schon an:

SWR3-Halloweenparty mit fetten Beats und Gruselfaktor

Am 31.10. ab 20 Uhr steigt die SWR3-Halloweenparty, die größte Halloweenparty Deutschlands im Europa Park in Rust! Vize und Alle Farben legen bei Horror goes Clubbing auf. In weiteren Locations gibt es eine Silent Disco mit SWR3-DJs und Live-Musik. Wir sorgen zusammen mit euch für eine garantiert unvergessliche Horror-Nacht! Seid dabei, wir freuen uns auf euch! Tickets gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf.

Sichert euch jetzt eure Tickets für die SWR3-Halloweenparty!

Natürlich sind wir auch für euch vor Ort und bringen die Zombie-Nacht direkt zu allen nach Hause, die nicht dabei sein können. Folgt uns auf Insta, dann verpasst ihr kein Update mehr!

Vor dem Feiern könnt ihr euch vor Ort (Europa Park Dome Foyer, zwischen 18:30 und 21:30 Uhr) auch noch passend stylen lassen. Und wenn ihr euch für das perfekte Outfit inspirieren lassen wollt, checkt doch hier mal die Kostüme von einer der letzten SWR3-Halloweenpartys: