Halloween-Rezepte mit SWR3, ganz einfach: TV-Köchin Meta Hiltebrand hat aus den Zutaten der Hörerinnen und Hörer spontan und exklusiv Menüs kreiert. Hier gibt's die Rezepte.

Mini-Menüs von Meta Hiltebrand für Halloween

Ein simples Familienessen, ohne vor dem langen Wochenende noch einkaufen gehen zu müssen:

TV-Köchin Meta Hiltebrand entwickelte in der Sendung mit SWR3-Moderator Constantin Zöller pünktlich zu Halloween leckere Mini-Menüs live im Radio und im Video-Livestream.

Ihr habt Meta einfach fünf bis sechs Zutaten genannt, die ihr gerade im Kühlschrank oder in der Vorratskammer hattet und daraus hat sie spontan 'süß oder salzig' ein Menü kreiert.

Eure Halloween-Menüs

Menü 1 für Barbara aus Kusterdingen

Paprikaschoten, Kartoffeln, Speck, Zitronen, Tomaten.

Menü 2 für Sandra aus Sigmaringen

Rote Paprika, Ingwer, Orange, Pilze, Hähnchenbrust, Sambal Olek.

Menü 3 für Joerk aus Wiesbaden

Vollkornmehl, Mandelmilch, Banane, 2 Clementinen, Hokkaido-Kürbis, Apfel, Ei, Backpulver, Schokolade.

Menü 4 für Madeleine aus Pforzheim

Hokkaido-Kürbis, 1 Packung Schafskäse, Blätterteig, Bund Frühlingszwiebeln, frischer Koriander, frische glatte Petersilie, Champignons.

Menü 5 für Laura aus Basel

Raclette-Käse, gekochte Kartoffeln, Asiasalat, Butternutkürbis, Petersilienwurzel, Maiskolben, Sahne oder Milch.

Menü 6 für Beate aus Mössingen

Edamame Bohnen (gefroren), Granatapfel, Rosenkohl, Kasslerscheiben, Milchreis oder Risottoreis.

Menü 7 für Sina aus Gaggenau

Selbstgemachtes Apfelmus, Kartoffeln, Bacon Streifen, Walnüsse und Lebkuchen/Spekulatius. Hafer- oder Dinkel Drink oder Puddingpulver.

Menü 8 für Karsten aus dem Taunus

Frischer Bachsaibling (ca. 800g), Butternut-Kürbis, Randen (Rote Beete) Romanesco, Nüsslisalat (Feldsalat), Schokolade.

Menü 9 für Madita aus Pfullingen

Hokkaido-Kürbis, Kokosmilch, Zitronenmelisse Ahornsirup, Wahlnüsse, Eier und Orange.

Menü 10 für Laura aus Köln

Quitten, Hokkaido-Kürbis, violette Möhren, Ingwer, Orange, Manderinen, Mozzarella, Partygarnelen und diverse Gewürze.

Menü 10 für Carina aus Stuttgart

Hähnchenbrust, Staudensellerie, Burrata, grüne Äpfel, Tomaten, Couscous.

Metas Top 3 Halloween-Rezepte

Wer nicht genug bekommen kann, findet hier drei weitere Vorschläge, wie eure Mini-Menüs aussehen könnten:

Mini-Menü 1: Gebackene Tomatensuppe

Tüte aufreißen und Pulver anrühren geht auch. Die gebackene Tomatensuppe schmeckt aber nicht nur viel besser, sondern ist super unkompliziert und auch noch gesund! Und wie sie duftet...

Zutaten für 8 Teller

2,5 kg Rispen-Tomaten mit Grün

200 ml Olivenöl

Olivenöl 2-3 EL Meersalz

Meersalz 4 Knoblauchzehen

1 Handvoll frische Kräuter (Rosmarin, Basilikum, Oregano)

Zubereitung

Alle Tomaten mit einem Messer einritzen und zusammen dem Grün in eine tiefe Gratinschale legen. Mit Olivenöl beträufeln und mit Meersalz und Kräutern bestreuen. Die ganzen Knoblauchzehen zwischen die Tomaten schieben. Die Tomaten bei 200 °C für 20-30 Minuten backen, bis die Tomaten weich und etwas bräunlich sind. Die gebackenen Tomaten durch ein Salatsieb oder ein anderes, grobes Sieb drücken, bis nur noch die Haut und das Grün im Sieb übrig bleiben. Die Suppe gut umrühren und nach Bedarf etwas salzen.

Mini-Menü 2: Bier-Gelee im Glas mit Ingwer-Zimt-Lemongrass

Bier-Gelee ist das perfekte Geschenk: Es passt super zu Käse oder Früchten und kann auch anstelle von Marmelade auf das Butterbrot kommen!

Zutaten

2 Flaschen Amber-Bier à 33 cl

2 Lemongrass-Stängel

10 gr Ingwer

Ingwer 1 Zimtstange

1 Vanillestange

600 gr Gelierzucker (Verhältnis 2:1)

Zubereitung

Das Bier öffnen und weil es schäumt in einen hohen Topf geben. Lemongrass anklopfen und in vier Teile trennen, den Ingwer schälen und in dünne Taler schneiden.

Die Zimtstange in vier Stücke brechen, Vanilleschote der Länge nach halbieren und auskratzten, Schote und Mark behalten. Alle Zutaten zum Bier in den Topf geben und ca. drei Minuten köcheln lassen.

Den Gelierzucker dazu geben und unter Rühren fünf Minuten stark kochen lassen, sofort in saubere oder gar sterilisierte Gläser abfüllen und für 24 Stunden auskühlen lassen.

Mini-Menü 3: Der Halloween-Drink

Zu einem schönen Abend gehört natürlich auch ein guter Drink; stilecht zu Halloween ein bisschen schaurig mit Blut dekoriert – oder war es doch Holundermarmelade?

Zutaten

4 cl Gin

Gin 1 dl Melonensaft

Melonensaft 1 dl Tonic Water

Eiswürfel

Holundermarmelade für den Glasrand

Zubereitung

Simpel aber gut: Alle Zutaten in einen Shaker geben und gut schütteln, das Glas in der Holundermarmelade drehen, Eis dazu und eingießen.