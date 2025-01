per E-Mail teilen

Eigentlich bist du satt, aber etwas S├╝├čes geht immer noch rein. Kennst du das? Wir ergr├╝nden den Mythos Dessert-Magen ÔÇô gibt es den wirklich?

Darauf erst einmal eine klare Antwort: Nein. Es gibt keinen extra Dessert-Magen neben unserem eigentlichen Magen, der speziell f├╝r Nachtisch und S├╝├čes er├Âffnet, wenn der andere schon geschlossen hat.

Also alles nur Einbildung, wenn du beim herzhaften Hauptgang nichts mehr reinkriegst ÔÇô aber ein Dessert geht trotzdem noch? Nicht unbedingt. Ein bisschen was ist laut Studien trotzdem dran an dem Mythos.

Wissenschaftler interessieren sich schon l├Ąnger f├╝r das Ph├Ąnomen, dass wir trotz eines S├Ąttigungsgef├╝hls f├╝r herzhafte Speisen immer noch Lust auf etwas S├╝├čes haben.

Experiment zum Dessert-Magen

Bereits in den 1980ern hat Barbara Rolls von der Pennsylvania State University ein Experiment zum Mythos Dessert-Magen durchgef├╝hrt. Die Kollegen vom ZDF fassen es hier zusammen:

So sah das Experiment aus:

Einer Personengruppe wurde vier Mal nacheinander die gleiche Speise serviert,

einer zweiten Gruppe dagegen dieselbe Menge in vier verschiedenen Speisen.

Ergebnis: Die Gruppe, der verschiedene Speisen angeboten wurden, konnte im Schnitt rund 60 % mehr essen als die erste Gruppe.

Barbara Rolls forscht bis heute daran.

In einem Interview mit dem Magazin Spiegel zu der Frage, warum ein Nachtisch immer noch reingeht, sagte Rolls:

Dass man sich satt f├╝hlt, hei├čt nicht, dass der Magen voll ist.

Satt ist wohl nicht gleich satt

Das S├Ąttigungsgef├╝hl sei ihrer Erkenntnisse nach relativ. Sie sagt, dass wir uns immer nur an bestimmten Lebensmitteln satt essen k├Ânnen ÔÇô w├Ąhrend wir andere eben noch locker essen k├Ânnen.

Der K├Ârper signalisiert also eigentlich nicht, dass wir umf├Ąnglich satt sind, sondern nur, dass wir nicht noch mehr vom gleichen Essen futtern k├Ânnen. Das erkl├Ąrt, wie der Mythos zum Dessert-Magen entstehen konnte.

Barbara Rolls pr├Ągte daf├╝r in der Wissenschaft den Begriff der wahrnehmungsspezifischen S├Ąttigung.

Ein Dessert geht noch! Warum ist das so?

Barbara Rolls vermutet, dass der K├Ârper versucht, uns zu einer m├Âglichst vielseitigen Ern├Ąhrung zu bewegen. Dass eine vielf├Ąltige und abwechslungsreiche Ern├Ąhrung gesund ist, ist unter Experten unumstritten.

Ziel k├Ânnte es also sein, dadurch m├Âglichst viele verschiedene N├Ąhrstoffe und Vitamine zu bekommen. Ob das bei S├╝├čem und Desserts sich immer so positiv niederschl├Ągt, ist wohl fraglich. Aber lecker ist es ganz sicher.

