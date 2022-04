Der süße Abschluss des Grill-Menüs ist ein amerikanischer Cheesecake im Blumentopf! Der hat einen flüssigen Marshmallow-Erdnuss-Kern und wird nach dem Grillen gelöffelt!

Hier gibt's die Zutatenliste des großen Grillens 2022

Portionen: 4 Koch/Köchin: Meta Hiltebrand

Dessert: Marshmallow-Erdnuss-Cheesecake im Topf gegrillt SWR SWR3 / DNA Collective Niko Neithardt

Für den Teig:

400 g Weizenmehl (für Pizza geeignet)

0,5 TL Salz

1 TL Zucker

250 ml warmes Wasser

2 EL Olivenöl + etwas Öl zum Einölen

1 Beutel Trockenhefe (7 g)

1 Blumentopf aus Ton ohne Glasur etc. (Durchmesser ca. 16/17cm /ca. 1,7 l Volumen)

1 Blech oder Springform, die auf den vorhandenen Grill passt und mindestens 20x20 cm misst oder einen 20 cm-Durchmesser hat.

Außerdem:

Küchenpinsel

Nudelholz

2 Rührschüsseln

Handrührgerät (Rühr- und Knethaken)

Teigzubereitung:

Mehl in eine Schüssel geben und in der Mitte eine Mulde machen, in die Mulde die restlichen Zutaten geben und den Teig von innen heraus anrühren. Danach ca. 5 Minuten kneten bis der Teig eine schöne Konsistenz hat. Den Teig zugedeckt ca. 15 Minuten stehen lassen. Nach dem Ruhen den Teig aus der Schüssel nehmen und mit einem Nudelholz ausrollen, bis er so groß und rund wie eine Pizza ist.

Den Tontopf innen mit Öl auspinseln. Danach den Teig im gefetteten Topf auslegen (drapieren), sodass er oben am Topfrand etwas überlappend ist.

Für die Füllungen:

4 Eier (Größe M)

300 g Frischkäse (natur, Doppelrahmstufe)

350 g Peanutbuttercreme

50 g Sahne

80 g Erdnüsse gesalzen

30 g gedörrte Cranberrys

50 g Marshmallows

Zubereitung der Frischkäsemasse:

In einer Rührschüssel die Eier aufschlagen, dazu den Frischkäse geben und so lange rühren bis die Masse cremig ist. Anschließend die Peanutbuttercreme und die Sahne dazu geben und so lange rühren bis die Masse schön homogen ist.

Zubereitung der Cranberry-Marshmallow-Erdnuss-Einlage

Die Marshmallows je nach Größe klein schneiden. Die Erdnüsse, die Cranberrys und die Marshmallows in einer Schüssel durchmischen.

Kuchen füllen:

Nun etwas von der Cranberry-Marshmallow-Erdnuss-Einlage auf den Teig im Topf geben, darauf etwas von der Frischkäsemasse geben. Danach abwechselnd die Cranberry-Marshmallow-Erdnuss-Einlage und die Frischkäse-Peanutbuttercreme schichten – so oft, bis der Topf voll ist. Zuletzt den Teig, der überlappend ist, locker als Deckel darauf drapieren, sodass der Kuchen „verschlossen“ ist. Auf einem Blech oder in einer Springform auf den Grill legen und darauf den Topf mit dem Kuchen stellen (kann überlaufen!) und ca. 50 Minuten grillen. Immer wieder nachschauen und den Cheesecake abdecken, falls er zu dunkel wird.

Hier das Rezept des Desserts herunterladen