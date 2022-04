Ihr habt das große SWR3 Grillen 2022 zu einem mega Event gemacht! Bilder, Reaktionen aus der Grill-Community und wie Meta und Johann den Tag fanden, lest ihr hier.

Auf die Grill-Community ist Verlass!

Das große SWR3 Grillen 2022 ist vorbei und es war wieder ein mega Event! SWR3Land und Grillfans aus der ganzen Welt waren wieder dabei, haben Kräuter gehackt, Teig geknetet, Löcher in Kartoffeln gebohrt und Dessert im Blumentopf gegrillt – natürlich synchron mit Johann und Meta.

Wir sind super satt, aber happy und hatten einen tollen Tag. Alle Rezepte waren total lecker!! Freuen uns auf das nächste mal

Und auf die Community war Verlass! Auch den Profiköchen können mal kleine Fehler passieren: Johann hätte fast vergessen, die getrockneten Tomaten auf die Tarte zu legen, was der aufmerksamen Community natürlich sofort aufgefallen ist.

Zusammen mit einem leckeren Salat war die Garnelentarte die perfekte Vorspeise, sind sich die Grillfans einig. Und auch SWR3-Moderator Constantin Zöller, der mit den beiden Profis am Tisch saß, war begeistert.

Hallo Meta, Johann und Constantin, vielen Dank wieder einmal für diese tollen Rezepte. Es ist wieder ein Geschmackserlebnis wie jedes Jahr.

So hat SWR3Land mitgegrillt

Spontan-Rezept für Kinder von Johann Lafer

Wenn Meta und Johann nicht am Grill waren, haben sie die Gelegenheit genutzt und bei euren Watchpartys vorbeigeschaut. Ein kleiner Grillfan hatte einen besonderen Wunsch: Könnte Johann mal ein extra Rezept für Kinder kreieren? Dafür hat Johann nicht lange gebraucht – während der Vorbereitung des Zwischengangs von Meta hatte er gleich eine Idee. Der Apfel musste ausgehöhlt werden, bevor er gefüllt wurde. Die Apfelreste könnte man dann ja in Zucker karamellisieren und zusammen mit einer Kugel Eis hätten die Kinder eine leckere Nascherei. So wird nichts weggeworfen.

Zweiter Gang beim großen Grillen: In die Salsa kommt viel Salz!

So extravagant wie Meta ist auch ihr Rezept zum zweiten Gang. Der gegrillte gefüllte Apfel mit Reis auf einer grünen Salsa mit Rucola und Tomatenwürfel hat aber sowohl Johann als auch die Grillfans überzeugt. Das Zusammenspiel aus Apfel, Reis und cremiger Salsa hat perfekt harmoniert. Die Menge an Salz war Absicht: So können der süße Apfel und die salzige Salsa sich entfalten.

In unserer Instagram-Story zum großen Grillen haben wir Johann und Meta übrigens auch ganz genau über die Schultern geschaut.

Hauptgang: Akkuschrauber trifft Kartoffel

Es war ein gut gehütetets Geheimnis und endlich haben die Grill-Crews erfahren, was Johann dieses Jahr mit dem Akkuschrauber vorhatte: Für den Hauptgang mussten Löcher in Kartoffeln gebohrt werden – das war für die Akkuschrauber in SWR3Land eine ganz neue Erfahrung, aber es hat sich gelohnt. Für Johann ist klar: Durchlöcherte Kartoffeln mit Füllung sind eine geniale Geschäftsidee. Aber auch die anderen Komponenten wurden gelobt. Für Meta waren die Frühlingszwiebeln und die typische Lafer-Limettensäure die Highlights an dem Gericht.

#swr3 warum ich heute mit dem Akkubohrer grille #lafer #Hildebrandt @MetaHiltebrand @JohanLafer @swr3 https://t.co/jaDGmkNXJz

Dessert: Kontrast zwischen süß und salzig

Ebenso originell wie der Akkuschrauber, war der Blumentopf für das Dessert. Meta hat sich extra ein ganz besonderes Utensil für ihre Rezeptidee einfallen lassen, um mit Johanns Ideen der letzten Jahre mitzuhalten. Und das ist ihr gelungen! Aber nicht nur der Topf kam gut. Auch das Rezept war speziell. „Das hab ich so noch nie gesehen. Ich war anfangs skeptisch, aber jetzt möchte ich das Dessert einfach nur noch genießen“, fasst Johann zusammen. Der Kontrast aus der salzigen Erdnussbutter und den süßen Marshmallows hat also auch überzeugt.

Und auch das Dessert-Getränk wurde gelobt. Dunkles Bier, Kakaopulver und Rosmarin haben Johann kurzzeitig sprachlos gemacht.

Das große SWR3 Grillen: Höhepunkt der Jahresplanung

Nach sechs Stunden Grillen sind Johann, Meta, Consi und ganz SWR3Land mehr als satt, aber glücklich.

Das ist ein tolles Event und der Höhepunkt der Jahresplanung für mich. Ich freue mich, dass so viele Menschen mitgrillen.

Auch Meta Hiltebrand ist happy. Für sie war es das erste Mal, dass sie mit Johann und SWR3Land synchron gegrillt hat.

Es war so cool wie erwartet und mir erzählt wurde. Ich hoffe mein neuer Input ist gut bei den Leuten angekommen.

Consi konnte gar nicht viel sagen, er hatte den Mund noch mit dem Marshmallow-Cheesecake voll und murmelte nur „Klasse!“. Dafür gibt Meta zum Abschluss noch einen wichtigen Tipp für alle, die schon zu satt für das Dessert waren.

Der Cheesecake schmeckt morgen noch geiler!

Die außergewöhnlichen 4-Gänge-Menüs für den Grill kamen bisher immer super bei den Grillfans an. Dieses Jahr gab es sogar ein Rezept mehr! Meta Hiltebrand empfiehlt als Begleitung des Desserts dunkles Bier mit einem leckeren Kakao-Haselnuss-Rand.

Alle anderen Rezepte für das große Grillen 2022 findet ihr hier.

Hier gehts zur Zutatenliste und dem Mengenrechner

Dieses Jahr bekommt Johann feurige Unterstützung von Starköchin Meta Hiltebrand. Einige von euch werden sie von unseren Mini-Menüs an Halloween kennen. Dort habt ihr Meta mit Überbleibseln aus eurer Küche, wie Granatapfel, Rosenkohl und Kasslerscheiben, gechallenged. Aus allem hat sie live im Radio Rezepte kreiert, die Lust auf mehr gemacht haben. Und jetzt ist es so weit: Am Sonntag, den 10.04. ist sie mit zwei eigenen Rezepten dabei beim großen SWR3 Grillen! Los geht's um 13 Uhr, live im Radio und Video-Livestream.

Meta Hiltebrand – die toughe Partnerin am Grill

Unempfindlich, schrill und kreativ, das zeichnet Meta aus. Die Schweizerin eröffnete bereits mit 27 ihr eigenes Restaurant und lernte unter anderem von Spitzenkoch Anton Mosimann – der, der schon für die Queen und das ganze englische Königshaus gekocht hat! Doch wie kam Meta überhaupt zum Kochen? Für sie war schon früh klar: Ihr Beruf muss zu ihr und ihrer Art passen – und er sollte männlich sein. Nachdem sie sich als Maurerin versucht hatte, entdeckte sie ihre Leidenschaft fürs Kochen. Vielleicht war auch eine Servicekraft der ausschlaggebende Grund: Als Kind ließ Meta in einem Restaurant aus Versehen einen Teller fallen. Als Wiedergutmachung schickte die Bedienung klein Meta in die Küche, um auszuhelfen.

Sätze, die Meta Hiltebrand nicht mehr hören kann

Mit Johann & Meta sind zwei Köche am Grill – kann das gut gehen?!

Die beiden kennen sich aus Kochshows und freuen sich nun, euch gemeinsam beim großen SWR3 Grillen mit leckeren Rezepten zu verwöhnen. Doch wir alle kennen den Spruch: Zu viele Köche verderben den Brei. Wie kommen unsere beiden Starköche miteinander aus? Wer hat das Kommando? Wir haben Johann gebeten, Fragen an Meta zu stellen, um sie besser kennenzulernen:

Das Video zeigt: Die Vibes stimmen! Dieses Jahr haben wir zwei Starköche, die SWR3Land mit je zwei Grill-Rezepten verwöhnen und mit doppelter Power alle Fragen rund ums Grillen live im Radio und in der Watchparty beantworten werden!

Meta Hiltebrand – das weiß kaum jemand über sie

Es klingt wie ein schlechter Scherz, aber lachen kann Meta darüber nicht.

Wenn jemand in meiner Nähe eine Banane auspackt, verlasse ich den Raum. Es geht einfach nicht anders. Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt, aber das ist bei mir so, seit ich denken kann. Schält jemand eine Banane in meinem Beisein, kriege ich ein beklemmendes Gefühl. Mir wird schlecht, ich bin völlig benebelt und kann nicht mehr sprechen. Ich ertrage diesen Geruch einfach nicht. Wenn es blöd läuft, kollabiere ich sogar.

So wie vor ein paar Jahren bei einer TV-Produktion. Mitten in der Aufzeichnung ist die Starköchin umgekippt – keiner konnte sich den Grund erklären. Später kam dann raus: Es lagen mehrere Bananenschalen in einem Mülleimer, der nicht weit weg stand.

Mit einem Arzt habe sie noch nicht über dieses Thema gesprochen, erzählt die Schweizerin. Es sei ja eine Phobie, keine Krankheit. „ Wenn jemand mit ‘ner Banane in meine Nähe kommt, gehe ich halt schnell weg. Sie muss auch erst einmal geschält werden. Eine Ungeschälte macht nichts. Es geht um diesen furchtbaren Geruch. “

Würde jemand von ihr verlangen, ein Dessert mit Banane zuzubereiten, würde sie sich weigern, sagt Hiltebrand „ Kochbananen sind okay. Die habe ich auch schon verwendet, aber alles andere… keine Chance! “

Rezepte beim großen SWR3 Grillen

Spaghetti al dente garen? Ein luftiges Tassen-Soufflé backen? Das geht auch auf dem Grill! Die 4-Gänge-Menüs vom Grill sind immer außergewöhnlich. Teelichter, Hammer, Wäscheklammern – vor Lafers Grillideen bleibt kein Haushaltsgegenstand sicher. Dieses Jahr stehen Akkuschrauber und Blumentopf mit auf der Zutatenliste. Check gleich die vollständige Zutatenliste mit unserem Mengenrechner aus, um alle Vorbereitungen fürs große SWR3 Grillen am zu treffen. In unserer Grillgruppe auf Facebook kannst du dich mit anderen in SWR3Land austauschen.

Übers Radio gibt der Profi am 10.4. Anweisungen und Tipps, wie euer Grillmenü garantiert gelingt.Aber auch im Grillpodcast gibt es Tipps und Tricks rund ums Grillen.