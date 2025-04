Der Koch, der immer perfekt würzen muss oder der Fahrlehrer, der beim Mitfahren meckert – in SWR3 NOW habt ihr erzählt, welche witzigen Job-Macken sich in euren Alltag schleichen.

Auch die Stars kennen's: Gordon Ramsays Job-Macke im Alltag

Als Profikoch zu Hause nur mal eben schnell Nudeln mit Pesto servieren? Für den britischen Sterne- und Fernsehkoch Gordon Ramsay wäre das unmöglich! Wenn er für seine Familie kocht, dann platziert er selbst jede Bohne einzeln und akkurat auf dem Teller.

Sternekoch Gordon Ramsay kennt es auch: Manchmal kommen wir auch im Alltag nicht aus unserer Berufshaut raus und es schleichen sich kleine Job-Macken ein. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Aus „Würstchen mit Kartoffelpüree“ für den sechsjährigen Sohn werden dann „Drei-Sterne-Würstchen“, hat Ramsay jetzt in einem Podcast erzählt. Das heißt: Jede Bohne wird einzeln auf dem Teller platziert und das Püree gibts nur „à la Robuchon“ mit 70 Prozent Butter! Seine Frau könne darüber aber nur lachen, sagt Ramsay.

Tana tritt mir dann in den Hintern und sagt: 'Was zur Hölle machst du da? Unser Sohn ist fünf Jahre alt und du machst mit diesen Würsten herum. Hör auf damit!'

Das sind eure witzigsten Job-Macken im Alltag

SWR3 Moderatorin Nicola Müntefering hat euch in SWR3 NOW gefragt, wann ihr nicht aus eurer Berufshaut herauskommt – und das Studiofeedback ist explodiert!

SWR3 NOW 28.4.2025 Job-Macken im Alltag: Wann kommt ihr nicht aus eurer Berufshaut?

Hörerin Elke aus Salem hat in der Apotheke gearbeitet und uns eine Mail ins Studio geschrieben. Sie kann ihren Beruf vor allem beim Kochen nicht ablegen, sagt sie:

Beim Herstellen von Rezepturen musste ich mich immer aufs Gramm und aufs Milligramm genau an die vorgeschriebenen Mengen halten. Und so geht es mir auch in meiner Küche. Wenn ich nach einem Rezept koche, muss ich immer die genaue Menge abmessen und einwiegen.

Und Hörerin Evelyn aus Villingen-Schwenningen merkt ihre kleine Job-Macke, wenn sie durch die Stadt läuft: „ Ich bin Augenoptikerin. Eine schief oder falsch sitzende Brille macht mich ganz kirre, sodass ich sogar Menschen im Fernseher dahingehend dokumentiere. Ganz schlimm sind aber schlonzige Nasenpads, die schon Grünspan angesetzt haben. Da würde ich immer gern einen Spiegel vorhalten und sagen: ‚das kann man reinigen und auswechseln! ‘“

Job-Macken im Alltag: Sie können richtig nerven!

Es gibt aber auch viele unter euch, die ihre kleinen Job-Besserwissereien nicht für sich behalten, sondern bei Freunden und Familie offen ansprechen. Wie Hörerin Moni aus Fachingen zum Beispiel. Sie ist Fachlehrerin für Hauswirtschaft und deshalb muss bei ihr immer der Tisch akkurat gedeckt sein, hat sie unserer Moderatorin Nicola am Telefon erzählt: „ Die Gabel kommt nach links, das Messer kommt nach rechts, wie ich es meinen Schülern auch so beibringe. Wenn ich bei Freunden bin oder auch meine Tochter leidet da so ein bisschen drunter (...) und ich glaube mein Umfeld verdreht da manchmal so richtig innerlich die Augen. “

Hörer Stefan besitzt eine Fahrschule und seine Job-Macke kommt bei Freunden gar nicht gut an. IMAGO Joker

Und Freunde und Familie sind manchmal sogar so genervt von euren Job-Macken, dass sie es euch zurückzahlen, wie bei Hörer Stefan. Er besitzt eine Fahrschule und seine Job-Macke kommt bei Freunden und Bekannten gar nicht gut an. Er erzählt:

Mein Job bringt leider den Nachteil mit sich mit, dass viele schon per se gar nicht mehr mit mir mitfahren wollen bzw. mich als Beifahrer haben wollen. Nachteil dabei ist, wenn ich mal in der Stadt abgeholt werden möchte, dass sich dann nicht mehr so viele melden. Haben Angst vor einer Korrektur.

Ähnlich geht es Hörerin Bianca: „ Ich bin gelernte Hotelfachfrau. Mit mir ist es schwierig, im Restaurant essen zu gehen. Weil ich alles sehe und darauf aufmerksam mache. Habe jüngeren Bedienungen auch schon Tipps gegeben. “

Wenn eure Freunde eure Job-Macke lieben

Das Gegenteil hat Frank aus Diessenhofen in der Schweiz erlebt. Er ist Gastronom und hilft Freunde immer gerne, wenn sie Hilfe in der Küche brauchen: „ Wenn ich eingeladen bin, egal Geburtstagsparty oder Ähnliches und bekomme mit, dass es in der Küche nicht läuft, dann mache ich mit und helfe. Einige Male schon auf Festen, aber auch schon in einem Restaurant, ich liebe es! “

Auch bei den Freunden von Hörerin Anni aus Nördlingen kommt ihre Berufs-Rolle super an – sogar SO super, dass es ihr selbst oft schon zu viel wird: „ Als Erzieherin wird man bei Feiern in Familien- oder Freundeskreis immer wieder gefragt, ob man sich nicht um die lieben Kleinen kümmern könnte. Die anderen feiern und man selbst bespaßt die Kids ... nicht lustig! “

Und die Job-Macke von Hörerin Leonie aus Engen macht sie zur Lieblings-Kundin in jedem Supermarkt: