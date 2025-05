Eine Studie hat herausgefunden: Wer im gleichen Job arbeitet, tickt oft ähnlich. Wie ist das bei euch auf der Arbeit?

Geht es euch manchmal auch so, dass ihr gefühlt mit dem gleichen Typ Mensch zusammenarbeitet? Oder dass Menschen aus bestimmten Berufsfeldern irgendwie doch Klischees bestätigen? Eine neue Studie der Uni Mannheim hat jetzt herausgefunden, dass da sogar etwas dran ist: Persönlichkeit und Jobwahl sind eng miteinander verknüpft. Laut der Studie verstärkt sich das zudem, je länger man in dem Job bleibt.

Welche Klischees werden in eurem Job erfüllt? Welche Macken oder Persönlichkeitsmerkmale gibts bei euch auf der Arbeit ganz oft? Schreibt es in die Kommentare!

SWR3 Moderator Dennis Tinat hat mit Katja Dlouhy aus dem Forschungsteam gesprochen. Sie erklärt, was genau sie in der Studie herausgefunden haben. Hört hier rein oder lest einfach weiter!

SWR3 NOW 30.5.2025 Studie: Auf der Arbeit ticken alle ähnlich Dauer 2:23 min Sag mir was du arbeitest und ich sag dir wie du tickst. Eine aktuelle Studie der Uni Mannheim zeigt: Menschen mit ähnlichen Persönlichkeitsmerkmalen arbeiten oft in ähnlichen Jobs.

Das haben sie aus Daten von rund 11.000 Menschen analysiert.

Dr. Katja Dlouhy aus dem Forschungsteam. Bestimmte Typen Mensch suchen sich bestimmte Jobs. Was heißt das genau?

Menschen mit ähnlicher Persönlichkeit im gleichen Job: Ergebnisse der Studie

Bei Menschen, die eine ähnliche Persönlichkeit wie andere im Beruf haben, ist es wahrscheinlicher, dass sie auch in diesem Beruf arbeiten.

„ Es gibt bestimmte Persönlichkeitsprofile, die passen einfach besser in bestimmte Berufe “, fasst Dlouhy zusammen. Die Studie habe somit unter anderem das Klischee bestätigt, „ dass man die Persönlichkeit auch sehr stark an die anderen in dem Beruf anpasst “.

Wie ähneln sich die Persönlichkeiten von Menschen im gleichen Job?

Für die Studie hat das Forschungsteam Daten von bis zu 11.000 Personen angeschaut und teilweise über zwölf Jahre die berufliche Laufbahn analysiert. Dabei haben die Forscherinnen und Forscher auf die Big-Five-Persönlichkeitsmerkmale geschaut, ein oft genutztes Modell in der Psychologie. Das sind:

Offenheit

Gewissenhaftigkeit

Extraversion

Verträglichkeit

Emotionale Stabilität

Und diese Big Five ähneln sich innerhalb der Berufsgruppen eben mehr als zwischen ihnen. Ein Beispiel: Wer in der Medizin arbeitet, also zum Beispiel als Arzt oder Pharmakologin, hat oft ähnliche Persönlichkeitsmerkmale, besonders wenn man lange dort arbeitet. Je mehr Unterschiede es gibt, desto wahrscheinlicher ist ein Berufswechsel. Unternehmen könnten diese Studie und Persönlichkeitsprofile zum Beispiel nutzen, „ um langfristige und funktionierende Zusammenarbeit zu fördern “, heißt es in einer Mitteilung der Uni Mannheim.

Unsere Ergebnisse zeigen, dass Berufe nicht nur nach Fähigkeiten oder Interessen gewählt werden, sondern auch danach, ob die eigene Persönlichkeitsstruktur zu dem typischen Profil des Berufs passt.

Wir von SWR3 wollten das alles aber nochmal überprüfen. Darum haben wir natürlich bei den besten Expertinnen und Experten überhaupt nachgefragt – nämlich bei euch! 😉 Dennis Tinat wollte von euch wissen, welche Klischees bei euch wie die Faust aufs Auge passen: „ Was ist typisch in eurem Job? Wie tickt ihr und eure Kollegen? Was sagt man über eure Berufsgruppe und was trifft auch voll zu? “

Die Antworten gibts hier zum Anhören – und ihr könnt auch neue in die Kommentare schreiben ⬇️