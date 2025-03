per E-Mail teilen

Ein Skispringer mit Höhenangst? Das klingt ja fast wie Pilot mit Flugangst. SWR3 hat gefragt: Gibt es eigentlich noch mehr Menschen, die Probleme mit ihren Berufen haben?

Am Wochenende steht Skifliegen in Slowenien an. Das wird ohne den deutschen Philipp Raimund stattfinden. Er ist einer der weltbesten Skispringer – allerdings hat er ein Problem: Höhenangst! „ Normalerweise habe ich das unter Kontrolle “, erklärt Raimund auf Instagram. Diesmal ist es aber anders:

Allerdings habe ich von Zeit zu Zeit den Fall, vor allem beim Skifliegen, dass mein Körper reagiert, ohne dass ich es beeinflussen kann. Dann verliere ich so für anderthalb Sekunden die Kontrolle und kann mich nur noch beobachten, während ich quasi in einer Klaue festgehalten werde.

Raimund will am Sonntag wieder springen

Bei 95 Prozent der Sprünge sei das aber kein Problem, erzählt der Skispringer. Er hofft, dass er beim Saison-Finale am Sonntag wieder dabei sein kann: „ Normalerweise will ich sofort wieder auf die Schanze, wenn ich anderen beim Springen zuschaue .“ Hoffen wir mal, dass es klappt!

Mit welchem Paradox arbeitet ihr in eurem Job?

Ein bisschen skurril ist die Geschichte schon. Oder gibt es etwa noch mehr Menschen, die mit ihrem Job ein Problem haben? In der SWR3 Morningshow haben sich ziemlich viele von euch gemeldet, denen es ähnlich geht wie dem Skispringer.

Das sind die besten Antworten aus SWR3Land:

Ich bin Friseurin und finde Haare total eklig. Vor allem wenn sie geschnitten sind und überall rumliegen.

Wie Karina mit ihrem Ekel vor Haaren umgeht, hat sie in der SWR3 Morningshow erzählt:

Nachrichten 28.3.2025 Friseurin Karina findet Haare eklig - warum und was tut sie dagegen? Dauer 1:07 min Friseurin Karina findet Haare eklig - warum und was tut sie dagegen?

🍷 „ Mein Papa war Winzer am Kaiserstuhl und trinkt keinen Wein .“ (Jutta)

📷 „ Ich bin farbenblinder Fotograf .“ (Christoph)

🦷 „ Ich bin Zahntechniker und hasse Zahnärzte .“ (Anonym)

🏗️ „ Ich hab zwei berufliche Paradoxe: Ich bin Kranfahrer auf der Baustelle mit Höhenangst und Gärtner mit Pollenallergie .“ (Lennart)

🪑 „ Ich bin Schreiner hab aber eine Eichenstaub-Allergie .“ (Andre)

🩸 Als Arzthelferin kein Blut sehen zu können, ist auch etwas unpraktisch. Jessi hat in SWR3 erzählt, wie sie das Problem los geworden ist:

Nachrichten 28.3.2025 Jessi ist Arzthelferin, konnte kein Blut sehen Dauer 0:07 min Jessi aus dem Raum Aalen ist Arzthelferin, konnte kein Blut sehen – wie überwunden?