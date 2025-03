Zum Friseur zu gehen, kann echt die Nerven strapazieren. „Für diese Frisur braucht es ein schmales Gesicht ...“: Hier gibts Sätze, die Kunden beim Friseur nicht hören wollen.

Einen guten Friseur zu haben, ist für viele total wichtig. Es ist einfach schön, wenn man zum Haareschneiden gehen kann und weiß: Da ist jemand, der mich kennt und dem ich auch vertraue. Denn tatsächlich kann ja auch sehr viel schiefgehen beim Friseur und die Haare sind für viele Menschen wichtig. Wenn da was verschnitten wird oder etwas ganz anderes rauskommt als man selbst wollte ... das ist nicht cool.

Trotzdem gibt es typische Sprüche, die und als Kunden im Friseursalon echt nervös machen können. Oder sogar verletzen. Es geht ja immerhin um das eigene Aussehen ... wir sammeln hier die Sätze, die Kunden vom Friseur nicht hören wollen. Vielleicht lesen ja auch ein paar Friseure mit und können darüber auch lachen, das würde uns freuen. 🤣

Ein guter Friseur ist für uns Kunden wirklich goldwert! Besonders wichtig ist da natürlich das Vertrauen. Denn was ist bitteschön sensibler als Haare? Wir sammeln hier deshalb Sprüche, die uns beim Friseur wirklich nervös machen oder vielleicht sogar sauer. IMAGO Adobe Stock peopleimages.com

In SWR3 PUSH hat SWR3 Moderatorin Sabrina Kemmer mit Friseurin Yvonne gesprochen. Sie erzählt, welche Sprüche sie immer wieder sagt, obwohl sie sich vorgenommen hat, es zu lassen ...

Außerdem haben wir mit SWR3Land Sprüche gesammelt, die unsere Hörerinnen und Hörer aus der Fassung bringen. Reinhören ins Best-of unserer Friseur-Sprüche aus dem Radio:

SWR3 PUSH 28.3.2025 Best-of: Typische Sprüche aus der Haarschneide-Hölle beim Friseur Dauer 7:52 min Sätze aus der Haarschneide-Hölle: Was wir beim Friseur nicht hören wollen!

Und hier ist unsere Top 7 der wirklich allerschlimmsten Sprüche, die wir beim Friseur absolut nicht hören wollen.

Hast du auch Sätze für uns aus der Friseursalon-Hölle? Schreib es uns in die Kommentare!

🤪 „Das kriegst du zu Hause auch ganz einfach hin!“ 👉 Netter Versuch, aber ... nein!

🤫 „Das können wir so schneiden. Du bist aber nicht Jennifer Aniston.“ 👉 Danke, das weiß ich selbst.

🤐 „Für diesen Schnitt braucht man ein schmales Gesicht ...“ 👉 Was genau willst du mir damit sagen?

😫 „Also kürzlich hat eine Kundin geweint ...“ 👉 Mach mir keine Angst!

😬 „Kunden können das oft nicht einschätzen, was ihnen steht.“ 👉 Das mag sein, aber ich will trotzdem, dass meine Wünsche nicht komplett ignoriert werden ...

🤔 „Lass mich mal machen. Wenn dir das so nicht gefällt, können wir nochmal nachschneiden.“ 👉 Ohohoh ...

🤯 „Uppsi ...“ 👉 Okay, jetzt spielen sich apokalyptische Szenen in meinem Kopf ab ...

Selbst zu schneiden ist nicht immer eine gute Alternative zum Friseur

By the way: Selbst wenn es bestimmt (wie in jedem Job) bessere und schlechtere Friseure gibt ... selbst zur Schere zu greifen, ist oft keine gute Alternative. Gerade was den Pony angeht, haben insbesondere Frauen schon viele schlechte Erfahrungen gemacht. Da durfte der Friseur danach vieles retten ... so gut es halt noch ging:

In diesem Sinne: Liebe Friseure in SWR3Land: Wir brauchen euch! Wir lieben euch! Und wir sind wahnsinnig dankbar um jeden, der mit der Schere gut umgehen kann. Danke!

Wir sammeln hier weiter und sind gespannt, was du schon für Sprüche beim Friseur gehört hast. Welche typischen Sätze machen dich im Friseursalon nervös? Was willst du nicht hören, wenn du zum Haareschneiden vorbeikommst? Schreib uns unter diesem Artikel gern in die Kommentare!