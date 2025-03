per E-Mail teilen

Gut formuliert ist nur halb beleidigt, oder? Hier findest du Sprüche, mit denen du freundlich durch die Blume sagen kannst, was anders ausgedrückt vielleicht etwas zu fies wäre.

Manchmal möchte man jemanden in seine Schranken weisen. Im echten Leben oder vielleicht auch auf Social Media. Man kann das fies und gemein tun und jemanden beschimpfen. Oder man macht es mit Stil und sagt es durch die Blume.

Hier ist unsere augenzwinkernde Topliste mit Sprüchen – lass dich inspirieren für den Moment, in dem du es brauchst ... er wird kommen!

🌸 Andere Leute müssen sich erst schlau machen. Du redest auch so über alles.

🌼 Wow, du kannst mit so vielen Worten so wenig sagen!

💐 Ich würde dir nur zu gern zustimmen. Aber dann hätten wir beide Unrecht.

🌻 Wir können sehr gern miteinander singen statt reden. Ja?

🌷 Du bist so schnell, die Weisheit hat dich noch nicht eingeholt.

🌱 Sorry, mein Fehler: Ich habe leider weder Zeit noch Buntstifte dabei ...

🌵 Ich bewundere deinen Mut, eine Meinung zu haben, die andere sich erst bilden müssten.

Sag es durch die Blume – okay, mancher der Sprüche ist vielleicht schon fast ein Kaktus. Aber offiziell gilt das bestimmt noch als freundlich.

