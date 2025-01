per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Keine Idee, wie du kreativ gratulieren kannst? Hier gibts lustige Sprüche, die du zum Geburtstag per Whatsapp an Familie und Freunde schicken kannst. Jetzt inspirieren lassen!

Immer wenn jemand Geburtstag hat, geht das wieder los: Was schreibe ich demjenigen nur? Ein bisschen einfallsreicher als „alles Gute zum Geburtstag“ sollte es ja schon sein ... aber meist fehlen doch die kreativen Ideen. Gehts dir auch so? Dann bist du hier richtig!

Wir haben hier 50 lustige und ein bisschen freche Sprüche, die du an deine Familie oder deine Freunde schicken kannst, wenn der Ehrentag ansteht. Per Whatsapp, Signal, Threema oder mit welchem Messenger auch immer du mit ihnen unterwegs bist ... endlich keine einfallslosen Nachrichten mehr zum Geburtstag!

Feierst du Geburtstage oder nerven sie dich eher? Ist der Gebrutstag für dich wichtig oder völlig egal? Wenn du willst, kannst du uns hier gern deine Meinung sagen:

Legen wir gleich los: Hier sind unsere Top 50 Sprüche, die du zum Geburtstag verschicken kannst. Du kannst die Texte auch direkt rauskopieren und via Messenger verschicken.

Kleiner Tipp: Speichere dir den Artikel, dann hast du ihn immer parat, wenn jemand Geburtstag hat! Und los gehts:

Statistiken zeigen: Wer mehr Geburtstage hat, lebt länger. Happy birthday!

Denk dran: Alter ist irrelevant, es sei denn, du bist eine Flasche Wein.

Jugend ist aus, aber Prosecco wäre noch da! Alles Gute zum Geburtstag!

Alles Gute zum Schlüpftag!

Lass dir von einer Zahl bloß nicht sagen, wie alt du bist! Alles Gute fürs neue Lebensjahr!

Sei einfach weiter du selbst. Alle anderen gibt es schon.

Du bist nicht alt, du bist ein zeitloser Klassiker!

Ich wünsche dir für dein neues Lebensjahr weniger To-Dos und dafür deutlich mehr Taaaa-Daaaaas!

Geburtstag ist noch lange kein Grund, älter zu werden! Alles Gute!

Lieber unanständig jung bleiben, als anständig alt werden! Herzlichen Glückwunsch!

War da schon was dabei? Gut, dann weiter ...

Älterwerden ist nichts für Weicheier! Du kannst das!

Jahre vergehen und sind auf immer vergangen, aber ein schöner Tag leuchtet ein Leben hindurch.

Die besten Jahre kommen, wenn man die guten hinter sich hat.

Du kannst alles, was du vor 10 Jahren konntest. Nur bist du danach halt sehr, sehr müde. Also hau rein!

Heute haben Millionen Menschen Geburtstag. Trotzdem habe ich nur an dich gedacht. Du musst echt was Besonderes sein!

Keine Sorge, letztes Jahr warst du auch schon alt. Alles Gute!

Du und alt? Das würde ich nie schreiben. Höchstens so klein, dass du es nicht mehr lesen kannst ... Happy birthday!

Sieh es positiv: Ab heute kannst du auf die „jungen Leute“ schimpfen!

Wer nicht alt werden will, muss früher sterben. Keine Option. Happy birthday!

Sollte dich jemand an deinem Geburtstag alt nennen, dann hau ihn mit deinem Stock und wirf ihm dein Gebiss hinterher!

Du hast bessere Whatsapp-Sprüche? Dann schreib uns hier!

Ein paar lustige Whatsapp-Sprüche haben wir aber noch!

Und schon wieder ein Jahr schöner! Alles Liebe zu deinem Geburtstag!

Wahre Klasse kennt kein Alter. Drum wünsche ich dir alles Gute!

Feiere deinen Geburtstag, wie du geboren wurdest – nackt und schreiend! Viel Spaß!

Du wirst erst alt, wenn die Kerzen mehr kosten als die Geburtstagstorte ...

Wenn dir das Leben einen Geburtstag schenkt – mach ein Fest daraus!

Schönreden geht vermutlich nicht mehr, aber Schöntrinken bestimmt! Prost!

Nimm es leicht! Die ersten 100 Jahre sind die schwersten!

Du bist nicht alt, du bist nur schon ein bisschen länger jung als andere!

Ein Jährchen älter, sei nicht sauer: Du wirst nur reifer und schlauer.

Ich finde, im Alter wird man immer knackiger. Oder warum sonst hört man die Knochen ständig?

Du brauchst noch mehr Ideen für Sprüche zum Geburtstag? Okay:

Keine Sorge, du bist erst alt, wenn deine Zähne und du getrennt schlafen.

Bleib so jung, wie dein Herz es dir sagt – alles Gute!

Es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben zu geben.

Dein Leben ist eine Reise ... Geburtstage sind nur Zwischenstopps. Rock die Haltestelle!

Wir sind jetzt so alt, dass wir nach dem Vorglühen einen Kaffee trinken müssen, damit wir im Club nicht direkt einschlafen ...

Du bist wie guter Wein: Nicht älter, sondern besser! Happy Birthday!

Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden.

Wie alt wirst du heute? 29? Ah nee, 29 hatten wir schon ... 29a, 29b, 29c, … Jetzt hab ich es: Happy birthday zu 29z!

Du alterst nicht – du kannst nur noch reifen! Alles Gute zum Geburtstag!

Zähle nicht die Geburtstage, sondern die Höhepunkte im Leben. Heute ist einer!

Sprüche auf Bildern zum Verschicken gibts hier übrigens auch

Noch sind wir nicht fertig!

Mein Wunsch ist kurz und klein: Mögest du immer glücklich sein!

Juhu! Jetzt kannst auch du endlich auf die Ü30-Partys gehen und dich wieder richtig jung fühlen!

Schon wieder ein Jahr älter. Ist ja nicht so schlimm. Was hast du schon groß zu verlieren? Außer deine Zähne, dein Gehör, deine Haare … Happy birthday!

Feste feiern und viel lachen: Heute lassen wir es krachen!

Was die Zeit dem Menschen an Haar entzieht, ersetzt sie ihm an Witz.

Man lebt nur einmal ... und wenn man das richtig macht, reicht das auch.

Du hast jetzt genau das richtige Alter. Du musst nur noch herausfinden, wofür.

Jetzt bist du endlich in dem Alter, in dem die inneren Werte zählen ... Blutwerte, Leberwerte, Zuckerwerte. Alles Gute!

Schaffst du es, alle Kerzen auszublasen – oder muss ich einen Feuerlöscher holen?

Spätestens jetzt ist es deine Pflicht, all den Blödsinn zu machen, für den wir mit 18 zu wenig Geld hatten!

Du willst deine liebsten Sprüche zum Geburtstag lieber als Bild verschicken? Kein Problem, wie haben da etwas vorbereitet ... bitteschön:

Übrigens: Auch wir sind mit SWR3 auf Whatsapp unterwegs. Hier gibts täglich kleine Grüße und Updates von uns, nicht nur zum Geburtstag! Du bekommst Backstage-Einblicke ins Radio, wir schicken dir die lustigsten Gags für zwischendurch und wichtige Infos für SWR3Land.

Unseren SWR3 Whatsapp-Channel findest du ganz einfach, wenn du nach SWR3 suchst. Eine Anleitung gibts hier:

Hast du auch noch lustige Whatsapp-Sprüche oder witzige Grüße für uns, die wir an Ostern unsere Familie oder Freunde verschicken können? Dann schreib uns unter dem Artikel in die Kommentare! 👇