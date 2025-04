Bei Whatsapp, Instagram und Facebook gibt es jetzt auch eine künstliche Intelligenz. Der Meta-Konzern rollt sie grade in Europa aus. Was die KI bringt und ob du sie auch löschen kannst, steht hier!

Der neue KI-Assistent von Meta taucht in Form eines blauen Rings bei Whatsapp und Co. auf. Meta AI ist eine Funktion in den bestehenden Apps von Meta und kein eigenständiges Programm wie zum Beispiel ChatGPT.

Seit letzter Woche wird Meta AI in 41 europäischen Ländern ausgerollt. Etwas später als geplant. Das liegt laut Meta am „ komplexen Regulierungssystem “. Sprich, an den Datenschutzregeln für künstliche Intelligenz in der Europäischen Union. Meta AI darf in Europa zum Beispiel anderes als in den USA keine Bilder erstellen oder Fotos bearbeiten. Auch einen Sprachassistenten gibt es nicht.

Was kannst du mit Meta AI auf Whatsapp machen?

In der EU kannst du die KI nur für Texte nutzen - zum Beispiel in Whatsapp-Chats.

Meta AI kann helfen, Antworten passend und im richtigen Ton zu formulieren oder zu übersetzen.

Du kannst Suchanfragen stellen, wie nach einem Restaurant in der Nähe oder nach Sehenswürdigkeiten für deine Reise.

Und wenn dir mal wieder jemand seitenlange Nachrichten textet, fasst die KI sie dir auch kurz zusammen.

Auf welche Daten kann Meta AI zugreifen?

Für Meta AI gelten die Datenschutzbestimmungen von Meta und Whatsapp. Das heißt, wenn die KI genutzt wird, können alle Anfragen und Texte an Meta gesendet werden. Die Chats sind also dann nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt.

Was Meta mit den Daten macht, ist unklar. Sie könnengenutzt werden, um Ki oder anderer Produkte weiterzuentwickeln. Datenschützer raten deshalb, keine sensiblen oder persönlichen Daten einzugeben oder die KI gar nicht zu benutzen.

Kann man Meta AI löschen oder deaktivieren?

Nein, abschalten oder löschen kann man die KI aus Whatsapp oder Instagram nicht. Sie ist aber nur aktiv, wenn ein KI-Chat geöffnet oder auf den blauen Ring getippt wird. Ein aktiver KI-Chat kann gelöscht oder archiviert werden, indem du lange auf den Chat tippst und dann die passende Option auswählst.