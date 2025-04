Thorsten Falke, gespielt von Wotan Wilke Möhring, ist in Hamburg aufgewachsen und musste sich früh entscheiden, auf welcher Seite des Gesetzes er steht. Er weiß, wie die Menschen auf Hamburgs Straßen ticken und hat ein Gespür für sie. Falke ist ein Teamplayer, der sich selbst wohl am ehesten als Straßenbulle bezeichnen würde.

Wotan Wilke Möhring spielt Thorsten Falke

Wotan Wilke Möhring wurde 1967 in Augustdorf geboren. Nach seinem Abitur an der Waldorfschule in Herne verpflichtete er sich bei der Bundeswehr zum Fallschirmjäger. Im Anschluss machte er eine Ausbildung zum Elektriker. Daraufhin war er als Türsteher, Clubbesitzer und Model tätig. Nach seinem Studium in visueller Kommunikation besuchte er Schauspiel-Workshops in Köln und Los Angeles. Seit 2013 ist er fester Teil des Tatorts Hamburg.