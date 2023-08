per E-Mail teilen

Biografie: Das habe ich vor SWR3 gemacht

Ich habe einen ziemlich klischeehaften Millennial-Lebenslauf hinter mir, vieles angefangen und wieder abgebrochen. Neben Lehramt, Kirchenmusik und anderen kurzzeitigen Plänen hab ich's aber tatsächlich geschafft, einen Bachelor-Anschluss zu machen. Das Thema meiner Abschlussarbeit war: Deepfakes und Fake News. Das hat mich auch inspiriert, beruflich in den Bereich des Journalismus zu gehen. Studiert hab ich übrigens in Freiburg.

Das mache ich bei SWR3: Recherche, Planung und Umsetzung von allen möglichen Themen im Bereich News, Musik und Unterhaltung für die digitalen Ausspielwege von SWR3. (Das heißt, man hängt ganz viel in Photoshop und auf Instagram ab. Manchmal darf man aber auch raus und z. B. Interviews führen oder Musikfestivals begleiten.)

So würde man mich zitieren:

Lust auf'n Koff?

(Im Susanne Daubner Tonfall:) sus ... !

Schau mer mal was wird ...

Diesen Song höre ich immer: Carolina in My Mind von James Taylor, Dvořáks 9. und Hell von Slaughter to Prevail.

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Das gute Wetter.

Darüber lache ich: Memes und die Tweets (Entschuldigung, X's) von El Hotzo.

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Avatar: The Last Airbender.

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Ich habe nichts zu verbergen.

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: Tupoka Ogette, Eva Schulz und Deutschlandfunk (und natürlich swr3online ❤).