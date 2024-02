Das Line-up für unser Rheinland-Pfalz Open Air in Mainz steht! Dieses Jahr mit dabei: Michael Schulte, Alice Merton, ClockClock, Tom Gregory und VIZE. Holt euch direkt euer Ticket für nur 7 Euro!

Save the date: 29. Juni 2024. An diesem Samstag feiern wir wieder mit euch und den SWR3-Stars in Rheinland-Pfalz! Wir holen die besten internationalen und deutschen Künstlerinnen, Künstlern und Bands zum Open Air nach Mainz! Auf dem Festival-Gelände im Regierungsviertel an der Großen Bleiche ist Platz für mehr als 20.000 Besucherinnen und Besucher!

Hier gibts die Tickets für das SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air in Mainz 2024

Übrigens: Mit eurem Festivalticket habt ihr automatisch auch ein Kombiticket im Tarifgebiet des RMV und des RNN für eine kostenfreie An- und Abreise mit dem öffentlichen Personennahverkehr.

SWR3 Rheinland Pfalz Open Air 2024 in Mainz mit:

SWR3 Morningshow 16.2.2024 Das sind die Acts beim Rheinland-Pfalz Open Air 2024 Dauer 1:34 min Das sind die Acts beim Rheinland-Pfalz Open Air 2024

Fingertips, Rather Be You, River, Forget Somebody, Small Steps, Never Let Me Down (zusammen mit Vize). Die Hit-Liste des Sängers und Songwriters aus England ist echt lang! Nach 2021 beim SWR3 New Pop Festival freuen wir uns sehr, dass wir Tom diesen Sommer wieder auf eine SWR3-Bühne holen können.

Tom Gregory unplugged mit „Rather Be You“

Tom Gregory ist nicht nur lustig und eng mit seinen Fans auf Social Media, sondern auch auf der Bühne. Wenn er auf Tour ist, genießt er gerne mal deutsches Lagerbier oder spielt zum Runterkommen Playstation. In ganz Europa ist er mittlerweile unterwegs – auch mit Bands wie One Republic! Ein drittes Album hat er schon angekündigt – vielleicht kommt das ja sogar noch bis zum Rheinland-Pfalz Open Air.

SWR3 NOW 16.2.2024 ClockClock & Tom Gregory beim Rheinland-Pfalz Open Air 2024 Dauer 2:25 min ClockClock & Tom Gregory beim Rheinland-Pfalz Open Air 2024

Diese Band kommt aus SWR3Land und ist gerade dabei, eine richtig krasse Karriere zu starten – auch international!

Die Produzenten Mark und Fabian und Sänger Bojan sind waschechte Pfälzer. Statt nach dem Studium als Lehrer zu arbeiten, sind sie seit sieben Jahren als Band unterwegs und schreiben in Berlin oder Los Angeles ihre Hits. Dabei haben sich auch schon mit dem Electro-Kollektiv Glockenbach (Brooklyn) oder mit Nico Santos zusammengearbeitet. Wir freuen uns sehr auf das Wiedersehen nach dem New Pop 2022!

Mit Alice Merton holen wir nichts weniger als einen der größten internationalen Stars aus Deutschland der letzten Jahre nach Mainz!

Die Alternative-Pop-Sängerin hat in Mannheim studiert und damit auch in SWR3Land ihre Musikkarriere begonnen. 2017 ist sie beim SWR3 New Pop Festival aufgetreten. Heute spielt sie Konzerte und bei Festivals auf der ganzen Welt und geht im Frühjahr auf Headliner-Tour in den USA – und das vor allem dank ihres Überhits No Roots. Mit ihren beiden Alben hat sie außerdem bereits über eine Milliarde Streams gesammelt.

Alice Merton mit einer ganz besonderen SWR3-Version von „No Roots“

Für 2024 hat Alice Merton neue Musik angekündigt. Der erste Song heißt Run Away Girl und er klingt ziemlich cool nach 80s. Alice sagt darüber:

Seit ich mich erinnern kann, haben mich in jeder meiner Lebensphasen immer zwei Fragen beschäftigt: Wer bin ich? Und wer soll ich sein? Ich dachte, wenn man erwachsen wird, werden all diese Fragen auf magische Weise beantwortet. Aber mittlerweile bezweifle ich, dass man diese beiden Fragen jemals wirklich beantworten kann.

In dem Text geht es darum, sich verloren zu fühlen und gleichzeitig um die Frage, was man selbst als Glück im Leben empfindet. Ein Grund dafür, dass Alice diese Unruhe und Rastlosigkeit in sich spürt, ist, dass sie schon so oft in ihrem Leben umgezogen ist (worüber sie ja in No Roots singt).

Er ist unser Headliner beim SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air in Mainz 2024! Seit seinem tollen vierten Platz beim Eurovision Song Contest 2018 (You Let Me Walk Alone) hat sich Michael Schulte zu einem der erfolgreichste Hit-Schreiber in Deutschland entwickelt – wobei seine Songs inzwischen in ganz Europa gehört werden! Wetten, dass ihr fast jedes Lied auf seiner Setliste aus dem Radio kennen werdet?

For A Second, Waterfall (2023 der erfolgreichste Song eines nationalen Künstlers im Radio!), Back To The Start, All I Need, Keep Me Up, Better Me, , Here Goes Nothing, Remember Me, With You oder More Than This Life zusammen mit seinem besten Freund Max Giesinger – es gibt so viele Michael-Schulte-Hits!

So gut klingt Michael Schultes Hit „Waterfall“ als Akustik-Version

Live auf der Bühne ist Michael Schulte mit seiner Band rockiger als viele vielleicht von ihm erwarten, denn bekannt ist der Sänger und Songwriter aus dem Norden ja vor allem für seinen tanzbaren Dance-Pop und die emotionalen Balladen.

Bei seiner neuen Single – das Duett If You Love Me – hat sich Michael mit der amerikanischen Sängerin Norma Jean Martine zusammengetan, eine der aktuell gefragtesten Stimmen im Dance-Pop (Overdrive, Head Shoulders Knees & Toes). Michael Schulte ist glücklich verheiratet und stolzer Papa von zwei Söhnen. In dem Lied geht es also nicht um ihn selbst.

Manchmal könnte es so schön sein. Man hat sich die perfekte Beziehung mit einem Menschen aufgebaut; mit allem, was dazu gehört. Trotzdem läuft es nicht so, wie es eigentlich laufen sollte. Man wird sich immer fremder und droht irgendwann an dieser Situation zu zerbrechen. Bis man sich entscheiden muss, sich zusammen durch diese Krise zu kämpfen und nicht aufzugeben. Oder das Gegenüber für immer gehen zu lassen.

Wenn die Sängerinnen, Sänger und Bands beim Rheinland-Pfalz Open Air gespielt haben, ist es Zeit für die Aftershow-Party. Dafür holen wir jedes Jahr die größten DJ-Stars nach Mainz. Diesmal ist es VIZE!

VIZE, das ist Produzent Vitali Zestovskih, die zwei ersten Buchstaben seines Vor- und Nachname bilden den Künstlernamen. Vitali schreibt und produziert die Hits und bleibt aber lieber im Hintergrund, weil er das Rampenlicht so gar nicht mag. Den DJ-Part übernimmt sein langjähriger Kumpel und Partner Johannes, der damit den öffentlichen Teil von VIZE bildet und live auflegt.

Im Studio haben VIZE schon Mark Forster (Bist du okay), Rea Garvey (The One) oder Tom Gregory (Never Let Me Down) ihren typischen Sound verpasst. Und nachdem Tom ja auch selbst beim Rheinland-Pfalz Open Air spielt, dürfen wir uns vielleicht auf einen gemeinsamen Auftritt freuen.

Das war das SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air 2023

Mit Nico Santos, Alle Farben, den Sportfreunden Stiller, Picture This und Leony haben wir vergangenes Jahr in Mainz im Regen getanzt und gesungen. Stimmt euch schon mal auf dieses Jahr ein – mit den Highlights von 2023.