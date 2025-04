Teilen

In „Die Rea Garvey Show – The songs you picked for me“ berührt Sänger Michael Schulte Gastgeber Rea Garvey mit einer Story rund um Reas Hit „Supergirl“ und seinen verstorbenen Papa. 🖤‍

„Supergirl“ von Reamonn ist Michael Schultes Herzens-Song In Rea Garveys Show „The songs you picked for me“ trifft der Sänger jede Woche auf Musikerinnen und Musiker und spricht mit ihnen über die bewegenden Stories hinter ihren Lieblingssongs. Auch Sänger Michael Schulte besuchte Rea Garvey in seinem Musikzimmer. Mit ihm verbindet Rea bereits eine lange Freundschaft. Was Rea allerdings noch nicht wusste: Sein Hit „Supergirl“ hat für Michael eine ganz besondere Bedeutung. Die Lieblingssongs der Stars in SWR3 erleben! 📻 Am Freitag, den 18. April, hört ihr die Lieblingssongs der Stars aus der Rea Garvey Show zwischen 16:10 Uhr und 18:00 in SWR3 RELAX. Ihr hört exklusive unplugged Versionen mit unter anderem Kamrad, Joris, Àlvaro Soler und Palina Rojinski sowie die spannenden Hintergrundgeschichten zu den Songs. Schaltet ein! „Supergirl“ erinnert Michael Schulte an verstorbenen Papa Der Grund: „Supergirl“ erinnert Michael an seinen verstorbenen Papa. Das letzte Video, das Michael von seinem Papa hat, zeigt diesen beim Schmücken des Weihnachtsbaums – gefilmt mit Michael Schultes erster Digitalkamera. Und während der Baum von Michaels Papa festlich dekoriert wird, läuft im Hintergrund Reas Song „Supergirl“. Welcher Song macht dich emotional? 🎵🥲 Ein emotionales Erinnerungsstück an den verstorbenen Vater und ein Song, der für Michael auf ewig mit diesem besonderen Moment verknüpft ist. Das ist das letzte Video, das ich von ihm habe. Und wenn ich das sehe, ist bei mir auch Game Over. In der Rea Garvey Show erinnert sich Sänger Michael Schulte an seinen verstorbenen Papa SWR3 Michael Schulte und Rea Garvey performen „Supergirl“ in SWR3 „Supergirl“ von Reamonn ist also ein sehr besonderer Song in der Beziehung zwischen Michael und seinem Papa, aber auch zwischen ihm und Rea. Ganz klar, dass gerade dieses Lied in der in der Rea Garvey Show nicht fehlen durfte. Für SWR3 performen die beiden den Song exklusiv unplugged. Wie das klingt, das hört ihr am 18. April ab 16:10 Uhr in SWR3. Musik, Nachrichten, Service & Comedy Jetzt das SWR3 Webradio einschalten! SWR3 hören von überall auf der Welt – mit unserem Webradio kein Problem. Einschalten, Spaß haben! Die Lieblingssongs der Gäste unplugged in SWR3 Ihr habt Lust auf noch mehr Lieblingssongs von Joris, Álvaro Soler, Kamrad, Palina Rojinski und allen weiteren Gästen der Rea Garvey Show? Dann schaltet ein – in SWR3 hört ihr am Freitag, den 18. April, die spannenden und berührenden Hintergrundgeschichten zu den Lieblingssongs der Stars und exklusive unplugged Versionen der Herzens-Songs zusammen mit Gastgeber Rea Garvey. Alle Folgen hört ihr auch im gleichnamigen Podcast, exklusiv in der ARD Audiothek! ⤵️ Die Rea Garvey Show – The songs you picked for me SWR3