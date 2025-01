„Die Rea Garvey Show – The songs you picked for me“ – der erste Laber-Podcast mit unplugged Musik. Musiker Rea Garvey spricht mit seinen Gästen über besondere Momente ihrer Karriere und singt mit ihnen ihre Lieblingssongs. In der ersten Ausgabe ist Sänger Joris zu Gast.

ARD Podcast und SWR3 Radioshow mit Rea Garvey startet!

Jeden Dienstag um 19 Uhr startet Rea Garveys neue Radioshow. Denn ab sofort trifft er dort wöchentlich deutschsprachige Promis und Künstlerinnen und Künstler, die mit ihm ihre Lieblingslieder singen und die bewegenden oder auch absurden Geschichten dahinter erzählen.

Ich bin immer unvorbereitet, aber zu 150 Prozent enthusiastisch!

Musiker Rea Garvey SWR3

Jetzt reinhören: „Die Rea Garvey Show – The songs you picked for me“ 🎧 Im Januar startet „Die Rea Garvey Show – The songs you picked for me“ mit Musiker und Megastar Rea Garvey – als Podcast in der ARD Audiothek und als Radio-Show in SWR3. 📻 „Die Rea Garvey Show – The songs you picked for me“ – immer dienstags von 19 bis 20 Uhr als Radio-Show in SWR3. 🎧 Als Podcast hört ihr „Die Rea Garvey Show – The songs you picked for me“ exklusiv in der ARD Audiothek – extra lang, mit noch mehr Talk zur Musik. „Die Rea Garvey Show – The songs you picked for me“ ist der erste Podcast überhaupt, der exklusive und eigene Unplugged-Versionen von Musikstücken in voller Länge mit einer persönlichen Gesprächsnote vereint. Jeden Dienstag zu hören in SWR3 und als Podcast exklusiv in der ARD Audiothek . Die Rea Garvey Show – The songs you picked for me SWR

Joris als Auftakt-Gast in Rea Garveys Podcast

In der ersten Folge des Formats ist Popsänger Joris zu Gast. Zusammen mit Gastgeber Rea spricht er über seinen früheren Perfektionismus. Heute geht es für Joris weniger um Perfektion, als darum, etwas Echtes zu schaffen. Das sieht auch Gastgeber Rea Garvey so.

Ich finde, die Imperfektion der Menschheit ist eigentlich unsere schönste Seite.

Singer-Songwriter Joris SWR3

Außerdem verrät Joris, was sein erster Ohrwurm war und warum er findet, dass Musik in Krisen eine heilsame Rolle spielen kann, wenn es im Leben einmal nicht so läuft.

Musik war mein ganzes Leben lang an meiner Seite, ohne dass sie ein Mittel zum Zweck war. Sie ist mein bester Freund.

Joris teilt besonderen Fan-Moment bei Rea Garvey

Sehr emotional wird es in der Folge, als Joris davon erzählt, dass er ein Konzert in einer Kinderklinik gegeben hat.

Im Krankenhaus lernt er einen großen Fan kennen, für den sich mit Joris Besuch ein Traum erfüllt. Die Leukämie-Patientin war bereits auf einem Konzert des Singer-Songwriters.

Das kleine Privatkonzert von Joris in diesem Krankenhauszimmer ist dem Sänger bis heute im Gedächtnis.

Ich komm da rein und singe nur für diese Dame. Ich habe einen traurigen Song gesungen – ‚Steine' – mit einer hoffnungsvollen Aussicht.

Ein ganz besonderer Fan-Moment für den Singer-Songwriter. Bei Rea Garvey erzählt Joris, dass ihn die Begegnung mit seinem Fan nachhaltig berührt hat.

Ich hab mir nur die ganze Zeit gedacht: ‚nicht weinen!' Sie kriegt jeden Tag gespiegelt, dass sie schwer krank ist – jetzt nicht. Jetzt geht es darum, dass sie Hoffnung hat.

Im neuen ARD Podcast „Die Rea Garvey Show – The songs you picked for me“ spricht Rea Garvey in der ersten Folge mit dem dreifachen Echogewinner Joris. Der erzählt direkt einen bewegenden Fan-Moment, an den er oft denken muss. Ehrliche Worte, gute Unterhaltung und exklusive unplugged Songs gibt es ab jetzt jeden Dienstag in der ARD Audiothek. Jetzt reinhören! . . . #PodcastClips #ReaGarvey #Joris #PodcastDeutsch #SWR3 #Musik #podcasts #kinderklinik #reagarveyfan #musik #musikverbindet #emotional

Rea Garvey singt mit Joris – aber irgendwas ist anders!

Ein sehr besonderes Duett ist der „Hero-Song“ von Joris – das ist jeweils ein Song, den der Künstler/die Künstlerin über alles liebt. Zusammen performen die beiden Musiker Joris’ Song „Bye Bye mein Herz“. Eine ganz spezielle Situation für Rea (und auch für alle Rea-Fans!), denn er singt auf – der Songtitel verrät’s vielleicht schon – Deutsch.

Musiker Rea Garvey & Singer-Songwriter Joris in Rea Garveys Musikzimmer SWR3

Wie das Duett der beiden klingt, das hört ihr ab Dienstag, 28. Januar ab 19 Uhr in SWR3 und als Podcast exklusiv in der ARD Audiothek .

Ich freue mich, wenn ihr mit mir und meinen Gästen quasi online abhängt!

Jetzt das SWR3 Webradio einschalten!

„Die Rea Garvey Show – The songs you picked for me“: Auf diese Künstler:innen dürft ihr euch freuen!

Wenn ihr noch weitere Gründe braucht, um euch die nächsten Dienstage dick im Kalender einzutragen, dann voilà:

Als fixe Gäste in Reas Musikzimmer stehen unter anderem *Trommelwirbel* Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski und Sänger Álvaro Soler fest! Abonniert also am besten jetzt schon den Kanal, damit ihr keine Folge verpasst! ❤️

Setzt eure Kopfhörer auf und hört direkt rein! „The songs you picked for me“ – exklusiv in der ARD Audiothek ! 🎧