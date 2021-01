Wenn du dir anguckst, wie sie geht, dann wirst du’s kapieren: Das ist meine.

Und wenn du dir anhörst, wie sie redet, dann schnallst du wahrscheinlich: die hat Ahnung.

Und wenn du ihr in die Augen guckst, dann raffst du’s: die kennt keinen Boss.

Weil sie ein Supergirl ist.

Und dann sagt sie dir: ’Das mit Liebe und so, das ist o.k., das brauch ich auch, aber ich bin ein Supergirl und Supergirls weinen nicht. Und – stimmt – gestern abend bin ich erst ziemlich spät heimgekommen, aber ich bin halt ein Supergirl und Supergirls brauchen Platz zum Fliegen.’

Und dann brüllt sie rum, dass sie keine Zeit mehr hat, weil sie ein Supergirl ist,

und dann brüllt sie mich an, dass ich abhauen soll, weil sie ein Supergirl ist,

und dann lacht sie, so dass die Nacht zum Tag wird,

und dann sagt sie noch, dass alles in Ordnung kommt, wenn man jemanden liebt.

Weil dann nix mehr schiefgehen kann.

Mein Supergirl.



Ich sag’ dir, die Frau ist so heiß, wenn die fliegt, dann brennt der Wald.