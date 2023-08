Ob im Radio oder online: Ihr teilt jeden Tag so viel mit uns! Gedanken, Bilder, Meinungen, Alltagsgeschichten. Und weil ihr so eine tolle Community seid, zeigen wir euch hier, wer hinter SWR3 steckt.

Biografie: Das habe ich vor SWR3 gemacht

Ich hatte immer viele Interessen und wollte möglichst viele Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen machen. Ich habe Medien- und Kommunikationsmanagement in St. Pölten (Österreich) und München studiert, zwei Semester Norwegisch gelernt, in einem Schnapsmuseum gejobbt (Ja, das gibt´s wirklich!), eine Sprecherausbildung gemacht und bin letztlich im Socials-Bereich beim öffentlich-rechtlichen Radio in Österreich gelandet, wo ich regelmäßig auch on air zu hören war.

Das mache ich bei SWR3: Ich arbeite als Podcast-Redakteurin und habe somit mein Hobby zum Beruf gemacht. In meinem Linkedin-Profil steht „Ich arbeite daran, dass eure Ohren Augen machen“ und ich kann mir wirklich keinen schöneren Job vorstellen.

So würde man mich zitieren:

„Das geht sich nicht aus.“ (sorgt übrigens für maximale Verwirrung bei allen Nicht-Österreichern)

„Passt schon.“

„Gibt´s das auch als Podcast/Hörbuch/Hörspiel?“

Diesen Song höre ich immer: Ich muss zugeben, bei mir laufen fast ausschließlich Wort-Inhalte - mit einer Ausnahme: beim Kochen. Dann meistens entspannter Pop mit guten Texten á la Paolo Nutini.

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Dass man mich hier als Wiener Export überall mit offenen Armen und Herzen empfängt.

Darüber lache ich: Meistens über meine liebste Comedy-Show: The Office. Mein geheimes Talent ist übrigens, dass ich fast alle Folgen mitsprechen kann.

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: One Piece. I said what I said.

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Nichts, nicht mal die peinliche Fisch-Vase. Sogar die ist bei Gästen ein beliebtes Gesprächsthema.

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: funk, Zeit Magazin, VICE, absolut allen Kardashians/Jenners & diversen Cat Content-Seiten.

Über welches Thema würdest du gerne viel mehr sprechen? Meine beiden Katzen!

Mit welchem Promi wärst du gern befreundet: Florence Pugh.

Ein berufliches Ziel für die kommenden 10 Jahre: ein Krimi-Hörspiel schreiben. Ich fühle mich sehr mit Sherlock Holmes verbunden – vielleicht, weil wir uns dieselben Initialen teilen.