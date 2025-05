Im SWR3 Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ gesteht der Musiker und Sportler Joey Kelly das ein oder andere krumme Ding aus der Vergangenheit seiner Familie.

Die Kelly Family: Eine schrecklich kriminelle Familie?

Pssst... Bitte nicht weitersagen! 🤫 In der Kelly Family ging wohl nicht immer alles mit rechten Dingen zu. Das erzählt zumindest Joey Kelly. Im SWR3 Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ gesteht der Musiker und Sportler seiner Co-Host Lola Weippert, dass sich die Kelly Family – sagen wir mal so – nicht immer gaaanz gesetzestreu verhalten hat. Drei Leichen aus dem Kelly-Keller haben wir hier für euch ausgegraben.

Die ganze Folge mit Lola Weippert und Joey Kelly hört ihr hier! ⤵️🎧

Joey Kelly und Lola Weippert: Finanzen, Stefan Raab und die Kelly Family

1. Joey Kelly hatte einen gefälschten Führerschein

Kein Führerschein, kein Problem? Zumindest für die Kelly Family. Im Podcast erzählt Joey, dass ein Onkel aus den USA ihn und andere Familienmitglieder mit Führerscheinen versorgte – still und heimlich am Gesetz vorbei.

Onkel Jim aus den USA hatte jedem Kelly einen Führerschein geschickt. Denn der kannte jemanden beim Straßenverkehrsamt.

Fahren ohne echten Führerschein? Das geht natürlich gar nicht! Wenn ihr Joey Kelly oder einem anderen Mitglied der Kelly Family heute in einem fahrenden Auto begegnet, könnt ihr trotzdem beruhigt sein, denn:

Als der Erfolg kam, war das so heiß, dass wir alle den Führerschein machten. Weil wir dachten, wenn das rauskommt, kriegen wir einen Shitstorm.

2. Steuerpolitik der Kelly Family: „Cash in the Täsch!“

Vor ihrem kommerziellen Durchbruch verdiente die Kelly Family ihr Geld vor allem mit Straßenkonzerten in ganz Europa. Sechs Shows pro Tag spielte die Familie, erzählt Joey Kelly im Podcast, eine ganz schöne Leistung!

Bei Straßenmusikern denkt man schnell an ein Leben an der Armutsgrenze, an ein paar traurige Münzen in einem offenen Gitarrenkoffer. Auch bei den Kellys war das Geld in den ersten Jahren knapp, doch schon bald lohnte sich der Einsatz finanziell für die Familie: In den Jahren vor ihrem kommerziellen Durchbruch verdienten die Kellys mit dem Verkauf von Tonträgern und ihren Straßenkonzerten, laut Joey, bereits umgerechnet bis zu 750.000 Euro.

Es war so, dass wir davon richtig gut leben konnten.

Ka-ching! 🤑 Richtig viel Kohle, findet auch Co-Host Lola Weippert und erkundigt sich ganz schüchtern: „Das Geld, das musstet ihr nicht versteuern, denn es war ja Bargeld, richtig?“ Riiichtig, Joey? 🧐

[Das Geld] muss man versteuern. Inoffiziell: ‚Cash in the Täsch‘, sagt man.

3. Kelly-Hausboot war geheime Schatzkammer

Nicht illegal, aber zumindest skurril. Buchstäblich eine wahre Goldgrube dürfte das Hausboot – die Sean o'Kelley – der Kelly Family gewesen sein. Die Familie lebte auf dem ehemaligen Cargo-Schiff und tourte damit durch Europa – mit „Extragepäck“ , wie Joey Kelly im Podcast erzählt.

Denn auf dem Schiff hortete die Familie Millionen von Münzen, die sie bei den Straßenkonzerten eingenommen hatte – in gelben Kisten der Post.

Wir hatten im Hausboot der Kelly Familie über eine Million Mark in ‚Hardware‘.

Mehr verrückte Stories rund um die Kelly Family hört ihr im SWR3 Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.