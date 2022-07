auf Facebook teilen

Im neuen SWR3-Podcast treffen jeden Monat zwei verschiedene Promis aufeinander.

Die Promis lernen sich erst im Podcast persönlich kennen, müssen einen Monat lang gemeinsam podcasten, labern, diskutieren, spielen und verschiedene Rubriken und Aufgaben meistern.

Passen die beiden Promis zusammen? Kann eine Freundschaft entstehen? Und bleiben die beiden auch weiterhin befreundet?

Die Promi-Duos sind teils unerwartet, passen auf den ersten Blick gar nicht zusammen, sind

merkwürdig oder witzig oder man wundert sich von Anfang an, warum sie nicht schon immer beste Freunde waren.

Eine neue Folge “1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit” erscheint jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt.

“1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit” ist ein Podcast von SWR3. Produktion: Mit Vergnügen.