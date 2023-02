Haben Cathy Hummels und Heinz Strunk noch Kontakt? Die beiden telefonieren und lassen ihren Gedanken freien Lauf: Cathy Hummels als RTL-Reporterin? Als Polizistin oder als Gast im ZDF Fernsehgarten? Denn sie planen ihre Rolle in Heinz neuer Serie, sie reden zudem über neue Lebensabschnitte nach Cathys Scheidung und über Schubladendenken.

