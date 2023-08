Diesen Monat laden Carmen & Robert Geiss zu sich nach Hause ein: Hazel Brugger & Thomas Spitzer zu Besuch in der Villa Geissini. In St. Tropez lernen sich die zwei Paare langsam kennen und ziemlich schnell geht es ans Eingemachte: Weshalb haben sich die Geissens eigtl. gegen den Wendler positioniert, wieso will Carmen Hazel ihre Strapse zeigen und warum erzählt ausgerechnet Hazel von einem Heli-Flug?

1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit ist ein Podcast von SWR3. Produktion: Mit Vergnügen.

Produktion: Lisa Golinski und Jo Bischofberger

Redaktion: Christina Gissi Winkler und Sandra Herbsthofer

Technische Betreuung: Maximilian Frisch

Schnitt & Mix: Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch

Sprecher*in: Maximiliane Hecke und in den Teasern Max Richard Leßmann

Außerdem an diesem Podcast beteiligt: Matze Hielscher, Maxi Stumm, Marc Bürkle und Lina Britt Bajorat