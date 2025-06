Was Jan Hofer unter Berufsjugendlichen versteht und woher David Puentez seinen DJ-Namen hat, das und noch viel mehr gibt's in dieser Podcastfolge von "1 plus 1" zu hören.

(00:00): Intro

(12:20): Wie kam es zum Namen "Puentez"?

(15:40): Sport

(17:30): unerwartete Verbindungen zwischen Puenti und Jan

(19:30): Berufsjugendliche

(22:00): Angst vor der Zukunft

(27:10): Kinder kriegen

(39:00): Jans Erfahrung: Interviewführung

(43:30): Nachrichtenkonsum

(47:00): Oldtimer

(01:01:00): Showbusiness

(01:10:00): Outro