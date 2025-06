Besser als „igitt“ 10 lustige Sprüche, um zu sagen, dass das Essen nicht schmeckt 🍴

per E-Mail teilen

Niemand kann alles lecker finden. Aber wie sage ich es am besten, dass das Essen nicht schmeckt? „Igitt“ ist eher unhöflich. Hier findest du lustige Sprüche, um es auszudrücken!

Geschmäcker sind unterschiedlich und niemandem schmeckt jedes Essen. Da sind wir uns sicher alle einig, dass das auch völlig okay ist. Aber vielleicht kennst du die Situation: Du bist irgendwo zu Gast und für dich wurde auch extra ein vermeintlich tolles Essen gekocht. Bei aller Liebe findest du es aber leider alles andere als lecker.

10 Sprüche, um zu sagen, dass das Essen nicht schmeckt

Wenn du jetzt gefragt wirst, wie es schmeckt, willst du einerseits nicht lügen – andererseits aber auch nicht unhöflich sein. Tatsächlich könnte es ja auch passieren, dass du das öfter vorgesetzt bekommst, wenn du nicht jetzt die Möglichkeit nutzt, zu sagen, dass dir das eigentlich gar nicht schmeckt. Wie also könntest du das ausdrücken?

Hier gibt es ein paar Sprüche, die vielleicht besser und auf jeden Fall lustiger sind als „igitt“:

🫢 „Ist halt mal was anderes.“

🤨 „Es gibt Sachen, die schmecken besser als andere.“

😊 „Es schmeckt interessant.“

😇 „Ich brauche das jetzt nicht jede Woche.“

🤫 „Ich habe da ein Rezept, das ist noch besser.“

😬 „Das nächste Mal koche gern ich.“

😶‍🌫️ „Den Hunger hat es gestillt.“

😐 „Ich kenne da eine tolle Pizzeria.“

😉 „Es weckt Erinnerungen ... an Krankenhaus.“

🥴 „Das war einmalig ... also, du musst es nicht noch einmal machen.“

Übrigens: Wenn du was richtig leckeres essen willst, sind die Rezepte vom großen SWR3 Grillen ein super Tipp! Da ist für jeden was dabei – und was man gemeinsam mit ganz SWR3Land gegrillt hat, schmeckt sowieso immer!

Hast du noch weitere Ideen, was wir sagen können, wenn uns das Essen nicht schmeckt? Dann schreib uns doch unter diesem Artikel in die Kommentare! Wir sind gespannt auf die lustigen Sprüche der SWR3 Community! 👇