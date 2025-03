per E-Mail teilen

Von tierischem Ingwer bis schlechtgelauntem Kohlrabi: Diese 10 lustigen Fotos von Lebensmitteln, die wohl gerne etwas anderes wären, müsst ihr sehen!

„Ich kann alles sein, was ich will!“ , haben sich so manches Gemüse, Grillwaren und Brote in SWR3Land gedacht – denn ihr habt uns Fotos von euren Lebensmitteln geschickt, die offenbar gerne etwas anderes geworden wären. 😂

10 Lebensmittel, die ihre wahre Bestimmung suchen

Hier kommen zehn lustige Fotos von Lebensmitteln aus SWR3Land, die ihre wahre Bestimmung suchen – wir gehen aber davon aus, dass ihr sie trotzdem gegessen habt und sie nicht für große Summen versteigert habt, wie in dem Fall eines Käsechips in Pokémon-Form.

1. Der tierische Ingwer

Wir geben zu: Wir sehen den SWR3 Elch immer und überall. Und obwohl es hier kein Geweih gibt, seht ihr das doch auch?! Diese Ingwerknolle in Tierform hat im Supermarkt und in der Küche von Hörerin Jana sicher am liebsten SWR3 gehört.

2. Die Ziegen-Tomate 🐐

Wie aus dem Bilderbuch: Diese kleinen Ziegen kamen zum Vorschein, als eine Tomate halbiert wurde.

3. Die Knochen-Insel 🦴

Urlaubs-Orakel vom Grill oder aus der Pfanne? SWR3 Hörer Frank hat den Wink mit dem Knochen verstanden – und vielleicht den nächsten Urlaub nach Westerland gebucht?

4. Die Phallus-Karotte 🥕

Die Möhren in SWR3Land sind ziemlich gut bestückt. SWR3 Userin Anette hat dieses Fundstück mit uns geteilt.

5. Das (andere) Schweine-Steak 🐖

Ein Blick in die Vergangenheit oder ein Pro-Veggie-Statement? Dieses Steak auf dem Grill von SWR3 Hörer Lemmi kann so oder so gedeutet werden.

6. Die Herz-Kartoffel 💛

Die Welt braucht mehr Liebe. Das findet auch diese Kartoffel von SWR3 Hörerin Elfi.

7. Die Kaffee-Ente ☕

Diese Ente badet anscheinend gerne in Kaffee. An so manchem Morgen können wir das verstehen! Danke an SWR3 Userin Conny, die uns dieses Bild bei Facebook geschickt hat.

8. Die Bondage-Möhre 🪢

SWR3 Hörerin Monica hat herausgefunden: Diese Karotte hat eine besondere Vorliebe.

9. Das Laugenzopf-Gesicht 🍞

SWR3 Hörerin Astrid wurde mit dem Lächeln ihres Laugenzopfes begrüßt.

10. Der grumpy Kohlrabi 🥬

Wusste dieser Kohlrabi bereits, was ihm bevorsteht? Besonders glücklich sah er jedenfalls nicht aus, als SWR3 Userin Stefanie ihn fotografiert hat.

Okay, ein letztes Bild haben wir noch: Diese Tomate von SWR3 Facebook-Userin Dora sieht wirklich sympathisch aus! 🍅

Ihr wundert euch, wieso wir diese Bilder gesammelt haben? Berechtigte Frage! Angefangen hat alles mit einem Griff in eine Chipstüre. Jemand zieht ein Käse-Chip heraus und stellt fest: Das sieht ja aus wie ein Pokémon! Anstatt es zu essen, bewahrt er es auf – und schließlich wurde es in einer Schutzbox verpackt und gemeinsam mit der passenden Pokémonkarte für 88.000 Dollar versteigert.

In SWR3 Now haben Dennis Tinat und Sara Talmon die ganze Story erzählt und euch gefragt, welche witzigen Lebensmittel ihr schon entdeckt habt. 👇

SWR3 NOW mit Dennis Tinat 11.3.2025 Lustige Fotos von Lebensmitteln: Pokémon-Käsechip bringt 88.000 Dollar Dauer 1:48 min Ein Käsechip der US-amerikanischen Marke „Cheetos“ in Form der beliebten Figur Charizard aus Pokémon ist für 87.840 US-Dollar versteigert worden. In SWR3 Now wurden witzige Bilder von anderen Lebensmitteln gesammelt, die gerne etwas anderes wären.

88.000 Dollar sind eure essbaren Sammlerstücke höchstwahrscheinlich nicht wert – trotzdem macht es Spaß, sie anzugucken!

Lebensmittel, die auch Tiere sein könnten

