Ob im Radio oder online: Ihr teilt jeden Tag so viel mit uns! Gedanken, Bilder, Meinungen, Alltagsgeschichten. Und weil ihr so eine tolle Community seid, zeigen wir euch hier, wer hinter SWR3 steckt.

Biografie: Das habe ich vor SWR3 gemacht

Ich habe Sprach- und Textwissenschaften an der Uni Passau studiert und das verrät schon, was ich seitdem mache: Mit Sprache umgehen und Texte schreiben. Zunächst für SWR3 Das Magazin, das euch viele Infos rund um SWR3 bietet und euch euer Lieblingsradio hinter den Kulissen zeigt, aber auch als Redakteurin für Interne Kommunikation im SWR. Seit Januar 2022 bin ich im Online-Team von SWR3.

Das mache ich bei SWR3: Als Multimedia-Redakteurin schreibe ich Artikel für die Webseite, kümmere mich um Inhalte für die SWR3 Social-Media-Kanäle und berichte als Online-Reporterin von Events.

So würde man mich zitieren:

Upsi!

Diesen Song höre ich immer: Kein bestimmter Song, aber diese Bands dürfen in keiner Playlist fehlen: Provinz, Twenty One Pilots, Kraftklub, The Killers

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Meine Heimat im Taubertal, Weinberge, den Schwarzwald und Spätzle.

Darüber lache ich: alte Chatverläufe mit meiner besten Freundin

Bei diesen Serien verlasse ich die Couch nicht mehr: Peaky Blinders, Homeland, Orange Is The New Black

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Nichts, außer vielleicht mein Handy. Was in der Welt passiert, ist dann zweitrangig :)

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: für tolle Reportagen strg_f, für leckere Rezepte @vegansvillage und für gute Witze @elhotzo und @fabiankoester.

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Ich habe diese Pizza versehentlich bestellt, möchtest du sie haben? Na gut.

Welches Obst sollte abgeschafft werden? Bananen.

Darf ich dir eine lebenslange Freikarte für dein Lieblingsfestival schenken? Her damit!