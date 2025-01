Wenn ihr ganz genau wissen wollt, wie viel Alkohol ihr durch euer Trinkverhalten zu euch nehmt, könnt ihr diese Formel anwenden:

GetrÀnkemenge in Mililiter x spezifisches Gewicht von Alkohol 0,8 g/cm3 x Alkoholgehalt in Volumenprozent/100 = Alkoholmenge in Gramm

Rechenbeispiele

1 Glas Wein (150 ml, 12,9 %vol.)

150 x 0,8 x 12,9/100 = 15,5 g reiner Alkohol

1 Flasche Bier (500 ml, 4,9 %vol.)

500Â x 0,8 x 4,9/100 = 19,6 g reiner Alkohol

1 Glas alkoholfreies GetrÀnk (150 ml, 0,5 %vol.)

150 x 0,8 x 0,5/100 = 0,6 g reiner Alkohol