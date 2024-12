Bullshit-Bingo an Silvester: Wie oft werdet ihr „Rutsch gut, aber nicht aus!“ hören? Ihr seid besser vorbereitet: Hier lustige Whatsapp-Sprüche zu Silvester und Neujahr lesen, die wirklich gut ankommen!

Wer freut sich auch schon auf die kitschigen Gifs, Videos und Bilder, die an Silvester und zu Neujahr in Whatsapp-Gruppen geteilt werden und von Mama, Onkel Kurt, Tante Annette oder den Arbeitskollegen weitergeleitet werden? Statt eines halb ernst gemeinten 🤣-Emojis könnt ihr dieses Jahr mit guten Sprüchen antworten!

Lustige Whatsapp-Sprüche für Silvester und Neujahr

Einige aus dem SWR3 Team kichern immer noch über die Sprüche, die wir uns ausgedacht haben. Irgendwer muss den Silvester- und Neujahr-Sprüche-Generator ja befüllen. Dabei sind wir ganz tief in uns gegangen und haben – naja – das Beste rausgeholt. Hoffen wir, dass ihr sie genauso witzig findet wie wir.

Den guten alten Rutsch ins neue Jahr kennt jeder – Zeit für Abwechslung bei den Sprüchen zu Silvester für Whatsapp! Adobe Stock MichaelJBerlin

Bevor ihr also an Silvester noch letzte Grüße aus 2024 verschickt oder am ersten Januar die Wünsche fürs neue Jahr mit auf den Weg gebt, holt euch doch ein kleines bisschen kreative Inspiration von unserem Sprüche-Generator. Oder klickt euch einfach nur so zum Spaß durch. 💖

Vorlage: Spruch zu Silvester per Whatsapp verschicken

Ihr habt einen guten Spruch gefunden? Kopiert ihn und leitet ihn direkt an eure Freunde oder die Familien-Whatsapp-Gruppe weiter – oder nutzt unsere Vorlage:

Wenn es ganz schnell gehen soll: Einfach Bild speichern und an die ganze Kontaktliste schicken. 💌 SWR3 Bild in Detailansicht öffnen Oder ihr bastelt euren eigenen Neujahrsgruß: Bild speichern, Text aus dem Generator kopieren und in Whatsapp in der Bildbearbeitung einfügen. SWR3 Bild in Detailansicht öffnen

