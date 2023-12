per E-Mail teilen

Wer hat schon gute Vorsätze, wer braucht noch welche? Wir hätten da ein paar Ideen – findet den perfekten Vorsatz mit unserem ultimativen Vorsatz-Generator!

Gute Vorsätze sind eine Tradition für den Jahresbeginn. Es ist ja auch ein guter Zeitpunkt, um zurückzuschauen und sich zu überlegen, was man jetzt mit dem Start des neuen Jahres anders machen möchte, um besser in Richtung Zukunft zu starten. Mit dem Rauchen aufhören ist so ein Klassiker oder dem Alkohol entsagen, weniger fluchen oder dankbarer sein für die kleinen Dinge im Leben.

Klar, man könnte das das ganze Jahr über starten – wichtig ist ja aber, dass man irgendwann einfach mal beginnt und vor allem: dass man es durchhält.

Vorsätze für 2023 – nur kein Druck!

Wir bei SWR3 glauben, dass man mit ein bisschen Spaß sehr viel besser durch den Tag kommt. Zu verbissen zu sein, hat noch selten besonders weit geführt. Deshalb wollen wir mit euch zusammen auch an diese ganze Sache mit den Vorsätzen mit ein bisschen Augenzwinkern rangehen.

Diese Sprüche pushen dich fürs neue Jahr!

SWR3-Vorsatz-Generator: Findet die perfekten Vorsätze für 2023!

Hier findet ihr Vorsätze, die euch vielleicht auf absurde Weise inspirieren und hoffentlich aber zum Lächeln bringen – dann könnte das unser gemeinsamer Vorsatz sein: Mehr Lachen in 2023! Seid ihr dabei?

Neuer Vorsatz

Noch mehr Vorsätze – Ideen auf Twitter!

Auch auf Twitter gibt es schon eine rege Diskussion über die besten Vorsätze fürs neue Jahr 2023. Guckt mal durch und lasst euch inspirieren:

Werde im Januar das Weihnachtsplätzchenbacken nachholen. #Vorsaetze

Habt ihr Vorsätze fürs neue Jahr ? Dieses Mal hab ich das zum aller ersten Mal. Ich möchte eine (noch) bessere Mama sein als momentan. Ein bisschen sportlicher werden und mich trauen mehr Kleider und Röcke zu tragen. Unabhängig von: "zu klein und zu pummelig" von anderen Leuten.

Meine Vorsätze für 2023: -mehr Bücher lesen -mehr Sport -einen gigantischen Stein einen endlos langen Berg hochrollen -öfter kochen -ein Instrument lernen

Hab ihr euch gute Vorsätze für das neue Jahr genommen? Ich will versuchen, mich nicht mehr so aufzuregen und die Dinge hinnehmen die ich eh nicht ändern kann. Bin mal gespannt wann ich das erste mal wieder ausflippe.

Zwischen den Jahren Vorsätze fürs neue Jahr fassen. GUTE Vorsätze❗ https://t.co/qeS9WSKb0x

Aber wie schafft man es, die Vorsätze auch durchzuhalten?