Hier erfahrt ihr, welchen Song ihr wann abspielen müsst, damit pünktlich um Mitternacht die perfekte Songzeile oder der fette Wumms aus den Boxen kommt.

Ein Tipp vorab: Wenn ihr für Silvester das perfekte Timing haben wollt, übt vorher mit dem Song eurer Wahl. Es ist einfach blöd, wenn die Sektgläser bereitstehen und um Mitternacht der erste Versuch schiefgeht – und die Uhr zurückstellen und nochmal probieren ist natürlich auch keine gute Option. Wenn es aber gut hinhaut, ist macht es richtig Spaß, mit der passenden Musik um Mitternacht ins neue Jahr zu starten!

Unser Top 15 Silvester-Songs mit der perfekten Textzeile für Mitternacht

Viele der Songs eignen sich natürlich für alles, was eine musikalische Punktlandung braucht – also neben Silvester auch für jede Geburtstagsparty, bei der ihr reinfeiern wollt. Aber jetzt legen wir los: Hier ist unsere Top 15 für euch und den guten Start ins Jahr 2024!

1. Die Ärzte – mit dem Schrei nach Liebe ins neue Jahr 2024

Der absolute Klassiker für die perfekte Stelle zum Jahreswechsel ist sicherlich Schrei nach Liebe von den Ärzten. Um 23:58:42 Uhr gestartet, begrüßt ihr das neue Jahr mit der vielleicht beliebtesten Gröhl-Songstelle aller Zeiten: „ Arschloch “.

2. Wincent Weiss – ein Feuerwerk zu Silvester

Wer um 23:59:07 Uhr den Song Feuerwerk von Wincent Weiss startet, beginnt das neue Jahr um Mitternacht mit einem optimistischen „ lass uns leben wie ein Feuerwerk “ – wenn das nicht perfekt passt!

Wincent Weiss war übrigens beim New Pop 2021

3. The Killers – Mr. Brightside um Mitternacht

Loslegen solltet ihr mit den Killers um 23:59:53 Uhr, um mit der Songzeile „ coming out of my cage and I’ve been doing just fine “ ins neue Jahr zu starten.

4. DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince – mit einem Boom! Shake The Room

Das hier ist ein richtiger Geheim-Tipp für alle, die den Fresh Prince Of Bel-Air noch kennen und lieben: Startet um 23:58:23 Uhr Boom! Shake The Room und ihr landet um Mitternacht bei „ boom boom shake shake the room “.

5. K.I.Z. – mit Ironie ins neue Jahr: Hurra die Welt geht unter

Seit Corona ist dieser Optimisten-Tipp vermutlich noch beliebter geworden: Wenn ihr um 23:58:42 Uhr K.I.Z. startet, dann kommt pünktlich um Mitternacht der Text „ hurra, diese Welt geht unter! “ aus den Boxen. Wenn das kein guter Start in 2024 ist...

6. R.E.M. – Silvester mit It's The End Of The World

Wer auf Weltuntergang zum Neujahrswechsel steht, kann sich auch diesen Track hier bereitlegen: 23:58:53 Uhr starten, dann landet ihr direkt auf „ it's the end of the world as we know it – I feel fine “.

7. The Hives – Tick Tick Boom pünktlich um Mitternacht

Wer The Hives mit Tick Tick Boom um 23:59:08 Uhr startet, kann um Mitternacht ordentlich schreien und es auf die Musik schieben: „ So what you're waiting foooooooooor “ ist dann euer Start in 2024.

8. Outkast – Mit einem Hey Ya! in 2024 starten

23:57:35 Uhr ist die Zeit, zu der ihr Hey Ya! von Outkast starten solltet, um 2024 mit „ alright alright alright alright alright alright alright “ gut gelaunt zu begrüßen.

9. Evanescence – Aufwachen mit Bring Me To Life

Wer es ein bisschen härter mag, wählt Bring Me To Life von Evanescence aus, um 23:58:57 Uhr starten, dann landet ihr auf den Punkt mit „ wake me up, wake me up inside “ im neuen Jahr. Passt vielleicht auch ganz gut, wenn die Nachbarn Silvester eigentlich ganz gern verschlafen würden...

10. Limp Bizkit – Break Stuff: Wumms für die Silvester-Party

Ihr vermisst Festivals und die Möglichkeit, richtig auszurasten? Dann ist das hier vielleicht etwas für euch: Die Sektkorken knallen pünktlich zu „ break your f***ing face tonight “, wenn ihr den Song Break Stuff um 23:58:04 Uhr auf eurer Silvester-Party startet.

11. Phil Collins – ein Klassiker für Mitternacht: In The Air tonight

Phil Collins hat diesen Tipp schon selbst auf Twitter gegeben: Wer den Song In The Air tonight um 23:56:40 Uhr abspielt, startet nach dem Drum-Roll exakt um Mitternacht ins neue Jahr:

If you play 'In The Air Tonight’ by Phil Collins on December 31st at 11:56:40 the drum break will play right as the clock strikes midnight. Start off your new year right.

12. U2 – New Year’s Day um 0 Uhr

Um 23:59:05 Uhr den Startknopf drücken, dann gibt's um 0 Uhr die Songzeile: „ Nothing changes on new years day “.

13. Bon Jovi – Motivationskick mit It's My Life

Wer mit dieser Hymne das alte Jahr verabschieden und das neue begrüßen möchte, startet den Song am besten um 23:57:56 Uhr und landet pünktlich zum Neujahrswechsel auf Bon Jovis „ it's my life and it's now or never “.

14. Queen – I Want It All im neuen Jahr

Wer dem neuen Jahr gleich klarmachen möchte, wie hoch die Ansprüche sind, liegt mit diesem Song sicher richtig. Queens I Want It All schallt mit „ I want it all, I want it all and I want it now “ aus den Boxen, wenn ihr ihn um 23:56:46 Uhr auf Play drückt.

15. Europe – Klassiker für den Jahreswechsel mit The Final Countdown

Der beste Tipp für alle, die keinen Bock haben auf Stress und trotzdem den besten Song zum Jahreswechsel am Start haben wollen: spielt The Final Countdown. Ab irgendwann. Notfalls einfach in Dauerschleife. Das wird dann schon auch passen.

Silvester-Party – der Countdown fürs neue Jahr bei SWR3 im Radio

Oder: Ihr hört ganz einfach Radio. Denn am 31.12. feiern wir traditionell mit euch zusammen den Countdown ins neue Jahr. Da müsst ihr euch um gar nichts kümmern und wir freuen uns drauf, um Mitternacht mit ganz SWR3Land anzustoßen!

Das SWR3-Team wünscht euch einen guten Start ins neue Jahr 2024, bleibt gesund!