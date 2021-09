Warum ist ein verärgerter Mann aus Berlin plötzlich in einem Radio-Hit? Und wie versteckt Celeste ihre Awards bei Partys? Das sind die schönsten New-Pop-Geschichten außerhalb der Konzerte!

Wie ein „angry german berlin man“ es in einen Radio-Hit schaffte

Was macht man nachts um vier in Kreuzberg? Die einen wollen schlafen, die anderen nehmen den nächsten großen Hit auf. Dass das zu Streit führen kann, ist klar. Dass aber ein völlig fremder Mann plötzlich Teil der Produktion wird, hätte wohl niemand erwartet…

Bevor Tom Gregory als erster auf der Bühne das New Pop eröffnen durfte, war er noch zu Gast bei SWR3-Moderator Constantin Zöller und erzählte die Geschichte von ihm und dem „angry german berlin man“.

Der Kurz-vor-dem-Auftritt-Look von Griff

Als SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler kurz vor dem Auftritt von Griff zum Interview in ihre Garderobe kam, fiel sein Blick auf ihre Kuschel-Schuhe. Bevor sie im Rampenblicht steht, muss es flauschig und gemütlich bei ihr sein, erklärte sie. Besonders cool: Diese Pantoffeln hat sie selbst gemacht. Neben der Musik hat sie nicht für viele Dinge Zeit, aber selbst nähen muss trotzdem sein!

Zwei Stunden später stellte sich heraus: Griff war auch während des Konzerts im Flausch-Modus – diesmal kamen ihre Kuschelschuhe sogar mit auf die Bühne.

Die Cateringwünsche der Stars beim New Pop

Wer als Künstler zum New Pop kommt, darf natürlich eigene Wünsche angeben, was es auf dem eigenen „Buffet“ geben soll. SWR3-Reporter Jakob Reifenberger durfte in die streng geheimen Wunschlisten von Alice Merton, Rag ’n’ Bone Man und Co. schauen. Und manche Vorstellungen bringen die Kollegen vom Catering ganz schön ins Schwitzen…

Glück-Overload bei Tom Gregory

Monatelang keine Auftritte, keine Konzerte, keine glücklichen Momente auf der Bühne. Dass die Freude übers New Pop 2021 sowohl bei den Besuchern als auch bei der Künstlern groß sein würde, hatten wir gehofft. Einer freute sich aber mit am meisten, erzählte SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler.

Tom Gregory war einfach nur total glücklich, dass er spielen durfte, dass es wieder losgeht und dass er wieder in Baden-Baden sein kann. Gestern fiel er mir vor Freude in die Arme und sagte: 'Matthias, lass dich umarmen. Das ist so toll hier, vielen Dank!'

Tom Gregory durfte sogar das erste Konzert spielen und eröffnete damit das New Pop 2021. Auch da lies er es sich nicht nehmen, noch mal allen zu danken, die dazu beigetragen haben, dass alle zusammen wieder Livemusik genießen können.

Endlich wieder Livemusik und endlich wieder New Pop! Der erste Act war Tom Gregory, der so froh war, wieder spielen zu können – und wir erst! #newpop #swr3landPosted by SWR3 on Thursday, September 16, 2021

Celeste und ihr ganz besonderes Versteck der Awards

Was macht man, wenn man eine Party veranstaltet, man aber zu viele Awards besitzt, die wegkommen könnten? Celeste versteckt sie – an einem ganz besonderen Ort...