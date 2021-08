2017 wurde Rag'n'Bone Man beim SWR3 New Pop mit dem Newcomer-Award ausgezeichnet. Jetzt kommt der britische Superstar für ein besonderes Konzert zurück nach Baden-Baden ins Festspielhaus.

Als der heute 36-jährige Brite mit den Gesichts-Tattoos 2016 seine Debüt-Single Human veröffentlichte, fühlte es sich an wie ein Erdbeben. Diese unglaubliche Stimme, die Mischung aus Soul, Blues, Rock und Pop und die hochemotionalen Lyrics ließen niemanden kalt.

Was folgte, waren der weltweite Durchbruch, diverse Awards, ein hochgelobtes Debüt-Album und ein fantastisches Konzert beim New Pop 2017.

SWR3 New Pop 2021: Rag'n'Bone Man spielt Bonuskonzert im Festspielhaus

Nach einer längeren Pause, in der Rory Graham nicht nur sein hervorragendes neues Album Life By Misadventure aufnahm, sondern auch Vater eines Sohnes wurde und eine Trennung zu verarbeiten hatte, ist er jetzt aufregender denn je zurück. Grund genug, ihn für ein Bonuskonzert am SWR3-New-Pop-Sonntag wieder nach Baden-Baden zu holen.

An seinen Auftritt beim SWR3 New Pop 2017 hat Rory Graham, wie Rag'n'Bone Man bürgerlich heißt, übrigens nur die besten Erinnerungen.

„Mein schöner SWR3-New-Pop-Newcomer-Award steht bei mir im Wohnzimmer. Ich bewundere ihn jeden Tag!“

Rag'n'Bone Man – ein Konzert wie eine Gospelmesse

So fasst SWR3-Musikredakteur Jörg Lange das Konzert von Rag'n'Bone Man beim SWR3 New Pop 2017 im Kurhaus Baden-Baden zusammen.

In der Ruhe liegt die Kraft und in der Stimme die Seele. Der britische Sänger beeindruckt mit seiner kräftigen, fast zwei Meter großen Gestalt. Aber eigentlich zählt in dem Konzert nichts anderes als Rag'n'Bone Mans ausdrucksstarke Stimme und seine intensiven Songs irgendwo zwischen Blues, Soul, HipHop und R&B. Sein Hit „Human“ wird nicht nur bejubelt, sondern sorgt auch im Konzert für Gänsehaut-Feeling. Der Auftritt von Rag'n'Bone Man war für mich ein besonderes Erlebnis, irgendwo zwischen Konzert und Gospelmesse, auf jeden Fall beeindruckend und bewegend!

Rag'n'Bone Man: Comeback mit neuem Album

Mit dem Song All You Ever Wanted hat sich Rag'n'Bone Man zurückgemeldet. Vier Jahre nach seinem Debüt-Album Human, vier Jahre nach dem Auftritt beim SWR3 New Pop, vier Jahre nach seinem internationalen Durchbruch als Sänger. Er war seitdem viel auf Tour und veröffentlichte im Mai sein neues Album Life My Misadventure – Leben durch Missgeschick, über das SWR3-Musikredakteur Benedikt Wiehle mit Rag’n’Bone Man gesprochen hat.

Für Life My Misadventure hat der Brite sehr ehrliche Songs geschrieben, sagt er im SWR3-Interview. Einer dieser Songs ist für seinen kleinen Sohn Reuben: Fireflies. Rag’n’Bone Man sagt seinem Sohn darin: Sei frei und habe keine Angst vor dem Leben! Die Inspiration dazu: Fireflies – Glühwürmchen. Für Reuben so etwas wie Zauberei.

Auf dem neuen Album von Rag’n’Bone Man ist auch ein Lied zusammen mit Pink. Im SWR3-Interview hat Rag’n’Bone Man erzählt, wie es dazu gekommen ist. Er dachte sich: Wenn ein Lied auf dem Album ein Duett sein muss, dann dieses! Also warum nicht einfach Pink fragen? Hat er gemacht – und sie hat 'ja' gesagt! Rag’n’Bone Man findet, dass Pinks Stimme einfach fantastisch auf dem Album klingt. Und umgedreht hat Pink mal über ihn gesagt: „Ich liebe seine Stimme und seine Seele.“ Perfect Match also!

Was Rag’n’Bone Man besonders an dem Lied mit US-Superstar Pink mag ist, dass es eben keine Power-Liebes-Ballade ist, wie viele es wahrscheinlich von diesem Duett erwartet haben. Es geht um seine eigene Berühmtheit, mit der er nur schwer umgehen kann. Mit seinen Geschichten und seinen neuen Songs kommt Rag’n’Bone Man am 19. September für ein Bonuskonzert zum SWR3 New Pop 2021.