Mehr zu Zoe Wees:

Auf Zoe Wees Stimme trifft dieser Satz wirklich zu: Musik ist vertonte Emotion. Zoe Wees hat noch nie ein Konzert spielen können, abseits von kurzen Livestreams. Sie sehnt sich so sehr endlich vor Menschen statt vor Bildschirmen aufzutreten! Beim SWR3 New Pop 2021 wird Zoe Wees also ihr erstes richtiges Konzert mit kompletter Band und vor Publikum spielen. Zoe Wees ist erst 19 Jahre und schon so erfolgreich. Sie hatte Gastauftritte in den US-Late-Night Shows von James Corden oder Jimmy Kimmel. Für deutsche Künstler ja nicht normal – wie kommt dieser Erfolg? Zoe ist für viele Ihrer Fans, die ebenfalls meist Teenager sind, ein Vorbild und ein Sprachrohr. Sie sagt selbst 99% eines Liedes machen die Texte aus. Das war auch ein wichtiger Punkt ihres Erfolges mit Control, ein autobiografisches Lied, in dem Sie über ihre Erkrankung singt, die Epilepsie auslösen kann. Ihr zweiter Hit Girls Like Us hat die Botschaft an junge Mädchen, mit Vertrauen sorgsam umzugehen.