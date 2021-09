Der, der glaubt alles zu wissen,

ist entweder ein Narr oder einfach blind,

denn beweisen kann ich es nicht.



Denn ich bin auch nur ein Mensch!

Also mach mich nicht für alles verantwortlich…



Guck mal in den Spiegel!

Was siehst du?

Siehst du jetzt mehr als ich?

Vielleicht liegst du mit deinem Glauben völlig daneben…

Wir sind alle nur Menschen.



Einige haben richtig Probleme,

andere haben einfach Pech.

Viele glauben, dass ich die Antworten auf alles habe…

Herrgott im Himmel,

seht ihr nicht, ich bin auch nur ein Mensch,

ich kann nicht für alles geradestehen.



Also frag mich nicht um Rat,

sonst müsste ich lügen,

und um Verzeihung bitten,

weil ich dich zum Weinen bringe.



Ich bin auch nur ein Mensch,

und mache Fehler.

Ich bin nicht der Heiland,

da müsst ihr weiter oben suchen.



Ich bin auch nur ein Mensch,

der sein Bestes gibt – ein Mensch aus Fleisch und Blut!